Святошинский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей 5 бывшим бойцам спецподразделения МВД Украины "Беркут", которые обвиняются в убийстве 39 активистов Майдана. Соответствующее постановление сегодня на судебном заседании объявил председательствующий судом присяжных судья Сергей Дячук, передает корреспондент .

"Суд постановил: поскольку остается опасность, что, находясь на свободе, обвиняемые не будут уклоняться от суда ... Суд присяжных считает целесообразным удовлетворить ходатайство прокурора и продлить всем 5-м меру пресечения "содержание под стражей" до 1 июня 2018 года. Постановление обжалованию не подлежит", - сказал Дячук.

Также суд решил объявить в судебном заседании перерыв до 10 апреля.

"В связи с необеспечением на судебное заседание явки потерпевших, что планировалось на 5 апреля, суд объявляет перерыв в судебном заседании для обеспечения явки пострадавших на 11.30 10 апреля", - отметил председательствующий в процессе.

Как сообщал в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

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