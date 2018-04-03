Китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию, чтобы дать знать США о тесных связях России и Китая и выразить единую с РФ позицию по международным вопросам.



Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

Министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу поблагодарил последнего за теплый прием. По словам Вэя Фэнхэ, визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

По его словам, он совершил свой первый визит в качестве нового министра обороны Китая именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития двусторонних отношений и твердую храбрость вооруженных сил Китая усиливать стратегическое взаимодействие.

Кроме того, по словам Вэя Фэнхэ, китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы поддержать российскую сторону в организации этой конференции.

«Китайская сторона приехала, чтобы дать знать американцам о тесных связях вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас», – сказал Вэй Фэнхэ.

Он также подчеркнул, что китайская сторона готова выразить единую позицию по важной международной проблематике на международных площадках.

Анатолий Макаров

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