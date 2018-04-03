|Министр обороны Китая рассказал о цели своего визита в Россию
|03.04.2018 18:38
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Китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию, чтобы дать знать США о тесных связях России и Китая и выразить единую с РФ позицию по международным вопросам.
Министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу поблагодарил последнего за теплый прием. По словам Вэя Фэнхэ, визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
По его словам, он совершил свой первый визит в качестве нового министра обороны Китая именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития двусторонних отношений и твердую храбрость вооруженных сил Китая усиливать стратегическое взаимодействие.
Кроме того, по словам Вэя Фэнхэ, китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы поддержать российскую сторону в организации этой конференции.
«Китайская сторона приехала, чтобы дать знать американцам о тесных связях вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас», – сказал Вэй Фэнхэ.
Он также подчеркнул, что китайская сторона готова выразить единую позицию по важной международной проблематике на международных площадках.
Анатолий МакаровИсточник - .
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