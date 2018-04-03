По словам координатора группы «Информационное сопротивление«, с 2008 года, после российского вторжения в Грузию, стало конечно, что главная российская угроза для Украины исходит из Крыма, в частности — Севастополя.

«После российской агрессии против Грузии мы начали изучать эту проблему по Востоку [Украины] и Крыму. Мы очень быстро поняли, общаясь с нашими друзьями из спецслужб, что даже в ситуации Востока Украины все равно ниточки ведут в Крым. Это структурное подразделение ФСБ, которое входило в состав Черноморского флота РФ. Номинально это была военная контрразведка, но на самом деле они занимались агентурной, разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Через них шло финансирование и крымских, и харьковских [агентурных сетей]», — отметил Дмитрий Тымчук в интервью изданию «Апостроф», информирует svodka.net.

«Кстати, Донецк и Луганск сильно не охватывались. Главный упор был на Харьков и Одессу. Только благодаря воле случая и патриотизму местных жителей «русская весна» не охватила эти города. А Донецк и Луганск как раз не были в очень серьезной российской агентурной сети. Когда мы изучили этот вопрос, мы поняли, что корень зла – это Крым и Севастополь. Оттуда идет главная российская угроза. И если будут начинаться какие-то события, в том числе на Востоке [Украины], который на тот момент считался пророссийским, то все равно начнется все с Крыма. Именно следовательно мы на нем и сосредоточились», — добавил знаток.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира