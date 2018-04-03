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Ющенко: Нужно, чтобы Украину строили украинцы. Как бы ни относился к этому наш друг из Польши, Грузии или Литвы
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03.04.2018 18:41
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Предложения, которые вносил "Рух нових сил" бывшего грузинского
президента Михаила Саакашвили, нужно включить в экономический и
политический порядок дня в Украине, убежден прежний президент
Украины Виктор Ющенко. Ющенко: Мне трудно соединить фамилию
Саакашвили и Путина Фото: ЕРА Отвечая на вопрос о приглашении в
Украину, а потом выдворении бывшего президента Грузии и лидера
"Руху нових сил" Михаила Саакашвили, Ющенко заявил, что предложения
команды политической силы были правильными."Миша Саакашвили –
мой друг. Он для меня – олицетворение части народа, который я вечно
люблю после своей нации. Миша много сделал в Грузии, придет время –
и его будут оценивать без эмоций. На самом деле то, что говорила
команда Саакашвили, – план, который необходимо включить в
экономический и политический порядок дня, правильный. Вы же
понимаете, что это надо делать", – отметил Ющенко.Он не стал
комментировать версию генерального прокурора Украины Юрия Луценко о
якобы проведении протестов в Киеве Саакашвили за деньги России."Не
могу комментировать это, мне ничего не известно. Мне трудно
соединить фамилию Саакашвили и Путина (президента РФ Владимира
Путина. – ), Саакашвили и Россию, не складывается у меня
это. Но я не исключаю, мир таков, что все может быть, гарантий
выписывать не хочу", – добавил экс-президент Украины."Мы
должны понимать, как работает собственное государство. С той
спецификой, которой не обладает ни Грузия, ни Молдова, ни Россия.
Нужно, чтобы Украину строили украинцы. Как бы ни относился к этому
наш друг из Польши, Грузии или Литвы. Но это не вина этих людей, мы
же их пригласили. Почему мы стрелы бросаем им в спину сейчас?
Думаю, это страница, которую нам как нации без хулы необходимо
достойно перевернуть. Это пойдет на пользу нам всем", –
добавил Ющенко.12 февраля Саакашвили выдворили в
Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой
страны 10 сентября 2017 года. Генеральная прокуратура
подозревает Саакашвили в получении из России около $500
тыс. на финансирование митингов для свержения украинской
власти. 12 марта уголовное производство в отношении
политика приостановили.30 марта издание LB.ua сообщило со ссылкой
на источники в "Русі нових сил", что экс-президент Грузии не
планирует возвращаться в Украину, а свое выдворение он мог
согласовать с властями.
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