Предложения, которые вносил "Рух нових сил" бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, нужно включить в экономический и политический порядок дня в Украине, убежден прежний президент Украины Виктор Ющенко. Ющенко: Мне трудно соединить фамилию Саакашвили и Путина Фото: ЕРА Отвечая на вопрос о приглашении в Украину, а потом выдворении бывшего президента Грузии и лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, Ющенко заявил, что предложения команды политической силы были правильными."Миша Саакашвили – мой друг. Он для меня – олицетворение части народа, который я вечно люблю после своей нации. Миша много сделал в Грузии, придет время – и его будут оценивать без эмоций. На самом деле то, что говорила команда Саакашвили, – план, который необходимо включить в экономический и политический порядок дня, правильный. Вы же понимаете, что это надо делать", – отметил Ющенко.Он не стал комментировать версию генерального прокурора Украины Юрия Луценко о якобы проведении протестов в Киеве Саакашвили за деньги России."Не могу комментировать это, мне ничего не известно. Мне трудно соединить фамилию Саакашвили и Путина (президента РФ Владимира Путина. – ), Саакашвили и Россию, не складывается у меня это. Но я не исключаю, мир таков, что все может быть, гарантий выписывать не хочу", – добавил экс-президент Украины."Мы должны понимать, как работает собственное государство. С той спецификой, которой не обладает ни Грузия, ни Молдова, ни Россия. Нужно, чтобы Украину строили украинцы. Как бы ни относился к этому наш друг из Польши, Грузии или Литвы. Но это не вина этих людей, мы же их пригласили. Почему мы стрелы бросаем им в спину сейчас? Думаю, это страница, которую нам как нации без хулы необходимо достойно перевернуть. Это пойдет на пользу нам всем", – добавил Ющенко.12 февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Генеральная прокуратура подозревает Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. 12 марта уголовное производство в отношении политика приостановили.30 марта издание LB.ua сообщило со ссылкой на источники в "Русі нових сил", что экс-президент Грузии не планирует возвращаться в Украину, а свое выдворение он мог согласовать с властями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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