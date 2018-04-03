Российский музыкант и автор песен Сергей Трофимов, известный как Трофим, попал в базу украинского сайта "Миротворец".

Его страница размещена в разделе "Чистилище", передает со ссылкой на .

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный русскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских антиукраинских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Трофим принимал участие в концерте "Дни Москвы в Севастополе" в июне 2014 года, подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента Владимира Путина в Украину и в Крыму.

Также он является доверенным лицом действующего российского президента на двух последних выборах.

Российского актера Леонида Ярмольника внесли в базу сайта "Миротворец".

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