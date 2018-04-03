Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения одобрил проект постановления об обращении в Кабинет министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщила председатель комитета, нардеп Ольга Богомолец, передает

"Только что Комитет ВР по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил проект постановления Верховной Рады Украины №5642 об обращении в Кабмин об увольнении с должности и.о. министра здравоохранения и выразил ей недоверие", - сообщила Богомолец.

По ее словам, в проекте постановления указано в качестве причины острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности.

Она также отметила, что комитет признал неудовлетворительной работу правительства в части здравоохранения.

"Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения - гораздо больше, и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине - профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работу правительства в части здравоохранения также было признано Комитетом неудовлетворительной", - написала Богомолец.

Как сообщал НАПК получило заявление относительно признаков коррупции в действиях Супрун.

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