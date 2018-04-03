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Ющенко посоветовал не обращать внимание на мнение Польши в исторических спорах с Украиной
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03.04.2018 18:49
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История любой нации состоит из истории борьбы за независимость, а
потому каждый человек, который отдал жизнь за независимость,
является героем Украины, заявил прежний президент Украины Виктор
Ющенко, комментируя исторические споры с Польшей. Ющенко: Сегодня
мы нация более сильная, чем четыре года назад Фото: ЕРА "Это тонкий
лед. У нас должна быть своими руками, сердцем и мозгом написанная
своя история. Никто из Варшавы, Москвы или Брюсселя не должен нам
нашептывать, какие строки писать, а какие удалять. История любой
нации состоит из истории борьбы за независимость. Каждый человек,
который приложил усилия и отдал жизнь за независимость, является
героем Украины", – подчеркнул экс-президент.Он отметил, что его
мало интересует, что о его позиции скажут в любой стране мира."Я
поступаю как поляк, россиянин или представитель любой другой
сильной нации. Убежден, что Украина должна идти своим путем", –
добавил Ющенко.По его словам, украинская нация за последние четыре
года стала сильнее."За последние четыре года в рамках национального
диалога мы прошли большую школу. Мы стали более дружными и больше
стали себя ценить. Сблизились в тех вопросах, которые ранее
считались опасными и раздражающими. Сегодня мы нация более сильная,
чем четыре года назад", – резюмировал экс-президент.В октябре 2016
года польский Сейм и Верховная Рада Украины приняли совместную
Декларацию памяти и солидарности, которая должна была положить
конец историческим спорам. Несмотря на это, исторический вопрос
остается источником напряженности между странами.Летом 2017
года украинская сторона отказала польской в поиске и
эксгумации захороненных на территории Украины поляков. 2
ноября 2017 года тогдашний министр иностранных дел Польши и член
партии "Право и справедливость" Витольд Ващиковский заявил,
что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит
въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские
взгляды. 26 января 2018 года польский Сейм проголосовал
за поправки к закону об Институте национальной памяти. В
ночь на 1 февраля документ одобрил польский Сенат. 6
февраля президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и
отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не
ограничивает ли она свободу слова и
убеждений.Закон устанавливает уголовную ответственность за
отрицание участия украинских националистов и членов украинских
организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в
преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Верховная Рада
Украины приняла заявление, в котором осудила "попытки польской
стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к
преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского
и коммунистического".
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