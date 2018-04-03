История любой нации состоит из истории борьбы за независимость, а потому каждый человек, который отдал жизнь за независимость, является героем Украины, заявил прежний президент Украины Виктор Ющенко, комментируя исторические споры с Польшей. Ющенко: Сегодня мы нация более сильная, чем четыре года назад Фото: ЕРА "Это тонкий лед. У нас должна быть своими руками, сердцем и мозгом написанная своя история. Никто из Варшавы, Москвы или Брюсселя не должен нам нашептывать, какие строки писать, а какие удалять. История любой нации состоит из истории борьбы за независимость. Каждый человек, который приложил усилия и отдал жизнь за независимость, является героем Украины", – подчеркнул экс-президент.Он отметил, что его мало интересует, что о его позиции скажут в любой стране мира."Я поступаю как поляк, россиянин или представитель любой другой сильной нации. Убежден, что Украина должна идти своим путем", – добавил Ющенко.По его словам, украинская нация за последние четыре года стала сильнее."За последние четыре года в рамках национального диалога мы прошли большую школу. Мы стали более дружными и больше стали себя ценить. Сблизились в тех вопросах, которые ранее считались опасными и раздражающими. Сегодня мы нация более сильная, чем четыре года назад", – резюмировал экс-президент.В октябре 2016 года польский Сейм и Верховная Рада Украины приняли совместную Декларацию памяти и солидарности, которая должна была положить конец историческим спорам. Несмотря на это, исторический вопрос остается источником напряженности между странами.Летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков. 2 ноября 2017 года тогдашний министр иностранных дел Польши и член партии "Право и справедливость" Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские взгляды. 26 января 2018 года польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. В ночь на 1 февраля документ одобрил польский Сенат. 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли она свободу слова и убеждений.Закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором осудила "попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и коммунистического". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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