Во вторник, 3 апреля, в Британии госпитализировали жена королевы Елизаветы II принца Филиппа для проведения операции на тазобедренном суставе, которая была запланирована ранее. Об этом сообщает CNN .

Герцога Эдинбургского доставили в больницу короля Эдуарда VII, расположенную в Лондоне, после обеда. Операция должна состоятся в среду, 4 апреля.

Известно, что в последние недели принц Филипп пропустил несколько публичных мероприятий, в том числе церковную службу на Пасху в Виндзоре. Герцог Эдинбургский во многом отошел от дел, однако до сих пор сопровождает королеву.

Напомним, что в прошлом у него были проблемы с сердцем.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, британской королеве Елизавете II 21 апреля исполнится 92 год а. По такому случаю будет организован специальный праздничный концерт.

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