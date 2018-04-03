В комментарии для «Обозревателя» народный депутат от фракции «Народный Фронт» Сергей Драюк заявил, что какие-то дополнительные законопроекты придумывать не нужно, это все урегулировано в Семейном кодексе.

«Родители, которые не могут себя обеспечивать, и если их не обеспечивают дети, могут обратиться в суд с таким же иском, как взыскиваются алименты на содержание ребенка. Тоже самое, те же права и у родителей. Я не вижу, чтобы нужна была еще какая-то ответственность», – считает Драюк.

Он считает, что такие заявления могли возникнуть на фоне последних законодательных изменений, где неплательщикам алиментов на детей запрещают выезд за границу и отбирают водительские права.

«Но здесь нельзя так просто к этому вопросу подходить, оно граничит с нарушением конституционных прав, еще не известно, как отреагирует Конституционный суд», – говорит нардеп.

Однако Драюк считает, что этот вопрос надо поднимать и вероятно продумывать какие-то ограничения для тех детей, которые не содержат своих родителей.

«Я думаю, он (Андрей Рева – Ред.) говорит о дополнительных предохранителях, он хочет какие-то дополнительные механизмы, которые бы побуждали детей на содержание пенсионеров», – сказал нардеп.

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