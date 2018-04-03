Завтра во Львове дети будут изготавливать пасхальные открытки, которые передадут военным на фронт, передает со ссылкой на "Гал-инфо".

По информации издания, Львовский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи вместе с общественной организацией "Центр инициативной молодежи" организует и проведет мастер-класс "Пасхальная вышивка" по изготовлению открыток военным на фронт. Участие в мероприятии примут дети-сироты, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети участников АТО и внутренне перемещенных лиц.

Мастер-класс состоится завтра, 4 апреля, в 16.00. в помещении детской школы народных искусств (ул. Антоненко-Давидовича, 6).

"Цель мероприятия - создать дружескую, непринужденную, творческую атмосферу. Воспитывать сознательное поколение с пониманием сложных ситуаций, умением поддерживать друг друга в жизненных трудностях, а также относиться с уважением к людям, которые защищают нашу страну от внешнего агрессора.

Участники смогут собственноручно, под руководством творческих и инициативных мастеров школы народных искусств, изготовить открытки Пасхальной тематики с пожеланиями для участников АТО. По завершению мастер-класса все работы передадут, при содействии ОО "Центр инициативной молодежи", воинам АТО на фронт", - рассказали во Львовском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи.

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