



30-річна Олена Шоптенко зараз очікує первістка, втім, як і у багатьох селебрітіс, вагітність для зірки - не привід відпочивати, тож днями хореограф здивувала неймовірним танцем на останніх термінах.



"Хочу зізнатися, що вагітність для мене не відразу стала незвичайним щастям, і трепетне ставлення і очікування теж з'явилися згодом. Спочатку були нерозуміння і страхи. Але не дарма дається дев'ять місяців. У мене було багато переживань щодо своєї готовності до материнства, прийдешніх змін і, звичайно ж, впливу мого становища на роботу і працездатність. Одним з найбільш яскравих відчуттів спочатку були сором себе і свого мінливого тіла. А для дисциплінованого хореографа, який завжди тримає себе у формі, це, самі розумієте, важкувато відразу прийняти. Мені було так незручно, коли люди помічали мою вагітність і акцентували на ній увагу! Я сприймала вагітність як слабкість, чи що, і ніяк не могла розслабитися", - ділиться Олена.



"Так, я все ще репетирую і сама потанцьовую хореографію, яку ставлю. Хоча зараз це вже більше нагадує не танець маленьких каченят, а танці бегемотика. Кажуть, що коли не знаєш що робити, потрібно робити те, що вмієш найкраще. Я вирішила так і вчинити. Так з'явився наш перший дует. Він для мене і ось цієї людини. А ще він для тих, кому страшно так само, як мені. Все буде добре. Головне не лягати на краю", - розповідає зірка.



Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 3 Кві 2018 р. о 2:24 PDT

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