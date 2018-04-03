Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в интервью «Апострофу» обрисовал первые серьезные проблемы, с которыми столкнется Украина после деоккупации ОРДЛО.

«Если вдруг случилось бы чудо и за 24 часа все оккупационные войска исчезли бы, то после периода эйфории по поводу того, что мы опять контролируем Донбасс, для нас начнутся очень серьезные проблемы. Мы знаем, что россияне там все полностью развалили, украли, вывезли в Россию. Сколько миллиардов долларов нужно туда вложить, не скажет никто. Я слышал цифры, что для восстановления Донбасса нужно столько-то денег. Что вы вообще мелете?! Для того чтобы это понимать, необходима комплексная комиссия, чтобы они приехали, провели полный аудит, обследовали все объекты, шахты, предприятия, дороги, линии связи, электропередач, водоснабжения, теплоснабжения. Это колоссальнейший труд. Дай Бог, нам за полгода, полностью все контролируя и сосредоточив все усилия на этом, понимать просто, какой объем работы нам предстоит, какие деньги нам нужны», — отметил Тымчук, информирует svodka.net.

«Следующий вопрос – гуманитарное разминирование. У нас почему-то, когда идут доклады о том, что обезвредили такой-то участок, все радуются и думают, что окончится война – и наши военные саперы за три дня полностью всю зону боев обезвредят, и там не будет ни одного взрывоопасного предмета. Это вообще бред. Дело в том, что военные саперы не предназначены для гуманитарного разминирования. Они действуют в плане оперативного обеспечения войск. Когда нужно – поставить минные заграждения, когда нужно – разминировать территорию. В этом их задача, а не в том, чтобы проводить гуманитарное разминирование полностью», — добавил координатор «ИС».

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