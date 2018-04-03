Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение поступком неизвестных, которые сожгли польский флаг перед посольством этой страны в Киеве. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин осудил глумление над национальными символами Фото: ЕРА "Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное набег на нашу дружбу. Люди c добрым сердцем никогда не станут глумиться над символами других наций", – говорится в сообщении министра. Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 квітня 2018 р. 2 апреля несколько человек с закрытыми лицами сожгли флаг Польши у здания посольства этой страны в Киеве и скрылись до приезда правоохранителей.Министерство иностранных дел Польши 3 апреля передало заместителю посла Украины ноту протеста в связи с инцидентом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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