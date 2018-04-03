|"Коварное нападение на нашу дружбу". Климкин прокомментировал сожжение польского флага в Киеве
|03.04.2018 18:57
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Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 квітня 2018 р.
2 апреля несколько человек с закрытыми лицами сожгли флаг Польши у здания посольства этой страны в Киеве и скрылись до приезда правоохранителей.Министерство иностранных дел Польши 3 апреля передало заместителю посла Украины ноту протеста в связи с инцидентом.
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