Не помогут слова - будет штурм: Россия заставит Украину отдать захваченный сейнер "Норд"

Ситуация с российским сейнером «Норд», задержанным в нейтральных водах Азовского моря 26 марта украинскими пограничниками продолжает развиваться. Стоит напомнить, что сейнер с портом приписки в Керчи был силой доставлен украинским пограничным судном в порт Бердянска.

При этом, украинские пограничники не признают действительными документы, находящиеся на судне: судовой журнал, прочую судовую документацию, а также российские паспорта моряков. При этом, по сообщениям капитана корабля, на основании непризнания российских документов, на судно не допускается российский консул. Поскольку по версии украинской стороны «граждан РФ на судне нет».

Ряд оппозиционных экспертов на тему того, что «Россия ничего не делает», чтобы освободить судно и его экипаж, состоящий из 10-и человек. При этом, украинская сторона потребовала от экипажа «признать себя украинцами», а именно, чтобы родственники задержанных привезли украинские паспорта моряков в Бердянск и «тогда проблема быстро разрешится». Но, кажется, это еще одна уловка, чтобы элементарно, увеличить число российских «заложников». Экипаж, по словам капитана, категорически и в полном составе отказался от подобного шага.

Что касается российских мер, то наш МИД уж послал соответствующую ноту, но этим дело не исчерпывается. По сообщению ряда СМИ, в Минобороны и командовании Черноморского флота в ближайшее время примут соответствующие меры. В частности, речь идет о постоянном патрулировании северо-восточной части Черного моря и соответствующих территорий Азовского моря. В том числе, с использованием военной авиации.

По словам неназваного источника, в крымских силовых структурах, «угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась. Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна».

Вообще же, речь идет действительно именно о пиратстве в чистом виде, и не очень понятно уже, зачем нам вести переговоры с этими террористами. Систематический захват судов, кстати, это вполне себе прецедентное явление. Несколько лет назад так действовали пираты из Сомали. Но, кажется, даже там не догадалась использовать под пиратские нужды пограничную службу и катера этой самой службы.

Понятно, что экипаж «Норда» вернут и это только дело времени. Будет ли это решаться в судебном или дипломатическом порядке, либо же методом ответной диверсионной операции - вопрос открытый, и вариантов здесь много.

Однако, понятно, что решились украинские пограничники на подобный шаг не просто так, и в данном случае речь идет о куда больших проблемах, нежели отдельно взятый российский сейнер. По сути, это провокация, для эскалации напряженности в черноморском бассейне. И совсем не с украинским флотом, от которого мало что осталось, а кораблями американского флота, число которых за последние несколько месяцев в черноморской акватории возросло.

Иными словами, Украина своими действиями провоцирует глобальный конфликт. При этом, что характерно, на своей территории, или, как минимум, в своей акватории.

Интересно и то, что задержаны российские рыболовы были согласно недавно принятому Радой «Закону об оккупированных территориях». То есть, как и предполагали эксперты, данный закон нужен был Украине именно для нагнетания конфликта и для подобного рода провокаций.

Из всей этой ситуации следует ряд очевидных выводов: «Норд» и команду необходимо освобождать в кратчайшие сроки, поскольку это действительно какая-то нездоровая, если не сказать, позорная ситуация. Ну и дальнейшую охрану наших гражданских судов в соответствующей акватории необходимо усиливать и выводить на постоянную основу. Вполне конечно, что если у них получилось один раз, то они будут пробовать снова и снова аналогичные провокации.

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