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В Германии из-за столкновения поездов метро пострадали 35 человек (фото, видео)
03.04.2018 18:59
В Германии из-за столкновения поездов метро пострадали 35 человек (фото, видео) В немецком городе Дуйсбург столкнулись два поезда метро 3 апреля, в результате чего пострадали не менее 35 человек.

По данным издания Spiegel, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы различной степени тяжести.

«Ситуация могла бы быть намного хуже. Большинство пострадавших отделались синяками из-за того, что поезда перевернулись», — рассказал представитель местной спасательной службы.

Из-за происшествия задержано движение поезда. В связи с этим были запущены автобусы.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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