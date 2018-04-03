|В Германии из-за столкновения поездов метро пострадали 35 человек (фото, видео)
|03.04.2018 18:59
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По данным издания Spiegel, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы различной степени тяжести.
«Ситуация могла бы быть намного хуже. Большинство пострадавших отделались синяками из-за того, что поезда перевернулись», — рассказал представитель местной спасательной службы.
Из-за происшествия задержано движение поезда. В связи с этим были запущены автобусы.Источник
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