Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в очередной раз обратилась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания в изоляторе украинского активиста Владимира Балуха. Текст обращения обнародован на сайте омбудсмена, передает

"В дополнение к направленному мною письму в ваш адрес от 29.03.2018 №1-655/18-171 относительно защиты прав гражданина Украины Владимира Балуха, который находится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта 2018 года отказывается принимать пищу в знак протеста против обвинительного приговора, хочу обратить ваше внимание на следующее. Адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе 2 апреля рассказала СМИ, что после рассмотрения апелляционной жалобы во время конвоирования к ее подзащитному применялось жестокое обращение", - говорится в обращении омбудсмена.

Дополнительно, по словам Денисовой, адвокат Балуха указал на то, что в следственном изоляторе украинцу отказывают в предоставлении достаточного количества воды, которое может значительно испортить состояние его здоровья, учитывая его отказ от приема пищи.

"В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой проверить предоставленную информацию и, в случае ее подтверждения, принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав Владимира Балуха. Прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский активист Владимир Балух, осужденный оккупационными властями Крыма, в прошлом месяце объявил бессрочную голодовку.

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