"Громадське" обнаружило, что файл о розыске бывшего председателя правления компании "Укртранснафта" Александра Лазорко исчез из базы данных Министерства внутренних дел Украины. Лазорко собирался получить политическое убежище в Великобритании Фото: Олександр Лазорко / Facebook Информационная карта о розыске Лазорко исчезла из раздела "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте МВД.Пресс-секретарь министерства Артем Шевченко сообщил, что ему пока неизвестно, действительно ли Лазорко больше не находится в розыске.Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2008 года. В марте 2015 года наблюдательный совет компании временно отстранил его от исполнения обязанностей главы правления, а в августе акционеры "Укртранснафти" решили прекратить его полномочия.Эти события стали началом конфликта бизнесмена Игоря Коломойского с высшим руководством государства, который в итоге привел к его увольнению с должности днепропетровского губернатора. В сентябре Лазорко, который подозревается в присвоении средств в отдельно крупных размерах, объявили в розыск. По данным МВД, он скрывался с 18 августа 2015 года.В ноябре того же года Коломойский заявил, что прежний глава "Укртранснафти" оформляет политическое убежище в Лондоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки лазорко правления года розыске что Теги: политика