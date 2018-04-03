"Громадське" обнаружило, что файл о розыске бывшего председателя
правления компании "Укртранснафта" Александра Лазорко исчез из базы
данных Министерства внутренних дел Украины. Лазорко собирался
получить политическое убежище в Великобритании Фото: Олександр
Лазорко / Facebook Информационная карта о розыске Лазорко исчезла
из раздела "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте
МВД.Пресс-секретарь министерства Артем Шевченко сообщил, что ему
пока неизвестно, действительно ли Лазорко больше не находится в
розыске.Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2008 года. В
марте 2015 года наблюдательный совет компании
временно отстранил его от исполнения обязанностей главы
правления, а в августе акционеры "Укртранснафти" решили
прекратить его полномочия.Эти события стали началом конфликта
бизнесмена Игоря Коломойского с высшим руководством государства,
который в итоге привел к его увольнению с должности
днепропетровского губернатора. В сентябре Лазорко,
который подозревается в присвоении средств в отдельно крупных
размерах, объявили в розыск. По данным МВД, он скрывался
с 18 августа 2015 года.В ноябре того же года
Коломойский заявил, что прежний глава "Укртранснафти"
оформляет политическое убежище в Лондоне.
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