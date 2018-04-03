В 90-е годы в РФ образовалась, и никак не рассосётся опухоль очень специфической "елиты", которая, в сущности, по природе своей - рантье американской победы. Кто такой рантье? Человек, живущий на ренту. В данном случае - ренту от предательства своих страны и народа. Эта "елита" понимает "хорошую жизнь" в худших традициях самых глупых советских людей: вне контекста, вне причин и следствий. Она не понимает очевидное всем разумным людям: хорошая жизнь - это результат побед. А иначе "сладкая жизнь" - это откорм на убой, вроде как в свинарнике, где люди, владеющие хрюшками, откармливают их для вполне конкретных целей получить бекон...

Самая первая акция устрашения - арест активов «олигархов». В отличие от России, которая даже в годы Крымской войны продолжала выплачивать англичанам взятые в Англии кредиты (ибо, сказал Николай I, война - войной, а финансовые обязательства - финансовыми обязательствами) в Лондоне и в Нью-Йорке можно осуществить любую беззаконную конфискацию в любой удобный правящей масонерии момент.

Для умных людей это давно не новость. На самом деле КРИЗИС СОБСТВЕННОСТИ, всех принципов, на которых она основана и общества, опирающегося на частную собственность, как институт – зрели в США и на Западе в целом очень давно.

Знаменитый американский экономист Лоуренс Котликофф (лауреат Нобелевской премии по экономике за 1972 год) в 1993 году сообщал:

«В США в течение последних 10 лет конфискация собственности выросла от 10 миллионов долларов в 1985 году до 644 миллионов долларов в 1991 году. Эта цифра увеличилась почти вдвое в следующем году, когда правительство конфисковало собственности на сумму свыше 1 миллиарда долларов… Быстро растущий список видов причин, из-за которых ваша собственность может быть конфискована, в настоящее время включает в себя свыше сотни видов придирок: начиная от уклонения от уплаты налогов, отмывания денег - и кончая нарушением законов об охране природы».

Понимаете, даже у своих отбирают, когда "нельзя, но очень хочется" - что говорить об иностранных жуликах? Даже сомнений быть не может - обдерут как липку, для того и заманивали в Лондон, чтобы там с награбленным накрыть...

Угрожает стране и делистинг российских бумаг с LSE и NYSE. Хоть биржи и частные компании, да все - в одних руках.

Недавно ученые из Федерального технологического института в Цюрихе (Швейцария) пришли к шокирующему выводу: миром правит некая суперкорпорация. Они проанализировали, кто владеет 43 тысячами транснациональных корпораций мира, и неожиданно для себя поняли: за всеми стоит один «кукловод». Руководитель научной группы Джеймс Глаттфельдер больше только боится теперь, что его заподозрят в склонности к «теории заговора». Он просто делал свою работу, и вот что получилось. Раньше не удавалось обработать громадный массив данных, ведь на планете около 37 миллионов компаний, заслуживающих пристального внимания. Но у швейцарцев оказался в распоряжении суперкомпьютер. И вот из этих миллионов постепенно сформировалось ядро, в которое вошли лишь 1318 компаний, а затем оказалось, что все они подчинены 147 корпорациям. На самом деле, если учесть всех партнеров и «дочек», получится, что около сотни человек физически держат в руках 60% мирового ВВП. Швейцарцы даже привели список первой десятки. Кто может надеяться на конкуренцию в такой ситуации? Конечно, проведут делистинг в один день, а "невмешательство власти в дела частных бирж и компаний" - для дураков.

Грозит заморозка российских государственных активов (тех же средств в американских казначейских бондах) которые то ли наивно, то ли преступно, но заранее вывезли в тыл к противнику. С Ираном этот фокус уже проделали, но российских финансистов это ничему не научило. Как и угроза отключения SWIFT.

Под ударом все наши долговые бумаги – как государственные, так и корпоративные Недаром сегодня доходность российских долговых бумаг близка к историческим минимумам (бонды с погашением в 2030 г. торговались на прошлой неделе с доходностью в 2,875% годовых, на уровне выше 115% от номинала.

Сегодня, несмотря на всю нашу воинственную риторику иностранцы контролируют 1⁄3 рынка ОФЗ (до 2 трлн руб., или 37 млрд.долл.), а новые размещения 2017 г. были выкуплены или на 2/3 (515 млрд. руб по номиналу из 790 млрд. руб).

Внешний долг российских компаний, банков и органов государственного управления(не считая прямых инвестиций) превышает 300 млрд. долл. Вместе с рублевыми бумагами иностранные требования на сегодяншний день составляют около ¾ объема золотовалютных резервов. 90% из них – активы компаний из Европы и США. То же самое касается и капитала крупных компаний. «Сбербанк» принадлежит иностранным инвесторам на 45,6%.

+++

Рантье национальной измены в нашей национальной экономике заминировали ВСЁ. Достаточно только нажать кнопку на командном пункте, и взрыв потрясёт основы всех финансовых направлений в РФ...

Как такое могло получится?

Дело же не только в том, что они собирались сбежать в Лондон, ограбив и пустив по ветру «бывшую родину», для чего заранее запаслись лондонской недвижимостью. Дело гораздо больше и шире Лондона, сбежать они рассчитывали и рассчитывают… вообще из жизни.

Она для них коротка и бессмысленна, и потому нужно «всё успеть». Буквально за считанные годы – и никто за тебя тебе не наворует. Бегство в Лондон или США для проворовавшегося «кондома» - это вопрос тактики. А вот сама смертность человека – это ключевая стратегия, стоящая за каждым их гнусным поступком, и криком оттуда кричащая…

Проникая к рычагам принятия важнейших решений, «кондом» осуществляет ошеломляюще-несопоставимый обмен общественных убытков и жертв на личный гешефт. Тут может быть соотношение и рубля к миллиону и рубля к миллиарду, невероятные дисконты для тех, кто пытается завербовать гадёныша на службу загранице…

Личная прибыль смертопоклонника вырастает в его глазах до размеров Вселенной, а убытки страны и народа – уменьшаются до масштабов микромира, которыми не только можно, но и нужно пренебречь. Отсюда – никакой пощады репутации и доверию, которым облечён, продажа Родины по смешным и удивляющим даже покупателей своей мизерностью ценам…

Это совершенно иной мир, в котором любое, даже самое бесценное достояние культуры воспринимается лишь как масса вторсырья, сдаваемого бомжом по весу: Рембрандт идёт по цене холста, со скидкой, ибо холст «испачкан», а Венера Милосская – по цене мраморной глыбы «б\у».

Тысячелетия цивилизации, тысячелетия преемственного труда творцов, созидателей, державников, экспериментаторов, хранителей – воспринимаются смертопоклонниками лишь как масса украденного утиля, которую, как дёшево не сбагри – всё равно с выгодой останешься. Оттого всё идёт в распыл, превращается в труху, разрушается с космическими скоростями – потому что капитан и его офицеры разбирают корабль изнутри… И даже когда уже корабль конечно идёт ко дну – вся команда дружно продолжает разбирать его обшивку с мыслишкой – «ещё несколько килограмм металлолома сдам»…

+++

У рычагов управления оказались не просто циники, которые просто смеялись бы над пафосом возвышенного романтизма. Судьбы страны и цивилизации оказались под контролем бабочек-однодневок, которые живут краткий миг, танцуя в луче света, и в этот краткий миг стараются израсходовать весь мир – рассуждая, что потом – суп с котом, и потом нас уже не будет, зачем же что-то в мире беречь или хранить?

Дело не в том, что они враги, лжецы, двуличные изверги, дело хуже: в их картине мира нет места ни враждебности, ни лжи, нет разницы между извергом и нормальным человеком, нет никаких граней, отделяющей человека от животного. Они вообще не способны воспринимать обобщённые идеи, что доселе с удручающим скудоумием демонстрируют, когда их вытаскивают к ответу… «Что такое держава? Это номер в отеле? А сколько «звёзд» у этого отеля?»

За утилизацией культуры и страны стоит нечто большее: утилизация самого мироздания, ярче только отражённая в равнодушии к потомкам и нежелании их оставлять после себя. Доесть мир и навсегда погасить звёзды – вот с каким монстром мы столкнулись, не сразу осознавая масштабы его головоногости, пытаясь сперва оперировать человеческими понятиями измены, предательства, продажности и других постыдных, но всё же человеческих пороков…

Здесь не государственная измена, а метафизическое расчеловечивание. Превращение людей в моллюсков, с уровнем мышления и кругозором, свойственным моллюску.

+++

В борьбе с Россией речь идёт о пожирании России. Речь не идёт о смене режима режимом, идеологии – идеологией, людей – людьми. Метафизическое расчеловечивание обессмысливает всякие градации внутри человечества, поскольку замена людей моллюсками – процесс по ту сторону добра и зла, и даже самого человеческого понимания.

Кто победил в 90-е? Некое иное общественное устройство, в котором поощряют по другому принципу? Или же победил жуткий нечеловеческий принцип поощряемости откровенного зла, когда зло не просто осталось безнаказанным, но превратилось в искусство, науку, школу жизни, наставника молодёжи? Когда расчеловечивание стало главным, да, пожалуй, и единственным путём к тому, что общество называет «успехом»?

+++

Задумываясь о сверхпопулярном бабском меме «выйти замуж за миллионера» я вижу невооружённым взглядом: этот мем-мечта стирает не только человеческую, но даже и биологическую природу. Статус миллионера – единственное требование? Правда? Вы уверены? Аннулируются все и всяческие человеческие качества, все человеческие сходства и различия, симпатии и антипатии характеров. Аннулируется и сама внешность, что уровнем уже ниже человеческого, это уже повреждение биологических инстинктов. Безразлична дальнейшая судьба: как жить, что он будет с тобой делать…

О каком смысле брака может идти в данном случае речь? Брак в этой ситуации не только бессмысленный, но и опасный анахронизм, капкан, расставленный на человека…

+++

Но грядёт возмездие и самому Западу - которым правят такие же бабочки-однодневки, только более крупные и хищные, однодневки-каннибалы, жрущие себе подобных.

Самое страшное наследие 90-х не разруха в экономике и не трупы локальных войн. Самое страшное наследие – полностью расчеловеченная масса, оторванная от только, кроме хватательного рефлекса и примитивнейших инстинктов. Дело не в отдельно взятом СССР или отдельно взятом социализме (высочайшей планке цивилизованности).

Такая разложившаяся до состояния архея и протея масса не в состоянии поддерживать никакого уровня государственности и никакого государства. Она проиграет – и уже проигрывает дичайшим мигрантам из дичайших уголков планеты, в которых застыло средневековье, которые проспали последние веков 10, как минимум, и сегодня просыпаются в 11-м веке.

Всё, буквально всё, что попадает в лапы моллюску из этой массы «имени Козырева-Коха-Илларионова» вначале пробуется на зуб, не съедобно ли (так младенец, в котором ещё не пробудилось человеческое начало, пытается укусить любой предмет)…

А потом продаётся по закупочным ценам вторсырья, то есть по самым нижайшим и минимальнейшим ценам, лишь бы сбыть быстрее с рук… И уже неважно, что попала к моллюскам в щупальца – сокровища ли Эрмитажа или веками создававшаяся держава, бесценные рукописи или человеческие жизни! Всё оценивается, как утиль и сбывается по цене утиля первому встречному проходимцу, копейкой за гектар, за мегатонну, с расчётом взять не ценой, а оборотом сбыта краденого…

+++

Смертопоклонники – таинственные существа, и мир их – сумрачный, зыбкий, пузырящийся временем и пространством – совершенно не похож на привычную планету людей. Это что-то вроде тёмного дна Марианской впадины, где в сверхтьме и космическом холоде, под сверхдавлением обитают непостижимые уму жуткие организмы, поведения которых никогда не понять человеку.

Естественно, в этом мире ничто человеческое выжить не может, а если и выживет – то только ценой мутаций до неузнаваемости.

Представьте, что слабоумному негодяю дадут возможность получать сладкую конфету за вычеркивание века из человеческой истории. Вычеркнул ХХ век – конфета, вычеркнул XIX – вторая конфета… Несопоставимость разрушительного действия и награды за него – не смущает слабоумного, ибо он просто не может, не в состоянии понимать, что именно творит.

+++

Вырваться с этого дна, разминировать безотлагательно нашу экономику, полностью оплетённую проводами иностранных подрывников - задачи важнее сегодня для народов Евразии быть не может!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира