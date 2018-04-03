|Невже кінець? Суд виніс рішення щодо скандалу Мухарського і Єгорової
|03.04.2018 19:10
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Скандал навколо стосунків та питання про аліменти Антіна Мухарського для дітей від шлюбу зі Сніжаною Єгоровою триває вже кілька років і кілька тижнів тому Мухарський навіть "втік" у Європу, щоб не платити шалені призначені йому суми. Втім, схоже, що оплати не уникнути - напередодні відбувся суд і рішення виніс на користь Сніжани, про що вона повідомила у мережі.
Сам Мухарський опублікував довгий допис у мережі, звернувшись до президента України, а також додавши: "Нарешті в Оболонському суді через чотири роки моїх поневірянь та після того, як я зняв і повісив свої труси на ручку Оболонського суду, ця система винесла рішення, згідно з яким я від сьогоднішнього дня маю сплачувати на користь матері моїх неповнолітніх трьох дітей суму у 24 300 гривень", – додав Мухарський.
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