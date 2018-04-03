Активиста Майдана Ивана Бубенчика, которому объявили о подозрении в убийстве двух правоохранителей в 2014 году, готовы взять на поруки народные депутаты. Об этом сообщил депутат Владимир Парасюк, передает Украинская правда .

"Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждают вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко", - сказал он.

Парасюк добавил, что в заседании суда, в ходе которого Бубенчику избирают меру пресечения, объявили перерыв до 21:00 вторника, 3 апреля.

"Сейчас адвокат изучает дело. Суд отложили до 21:00 сегодняшнего вечера", - отметил он.

Также депутат указал, что народные избранники консультируются по делу Бубенчика с адвокатами.

"Я был на суде. Отъехал для консультаций с адвокатом", - сообщил Парасюк.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 3 апреля, активисту Майдана Ивану Бубенчику объявили о подозрении в том, что в 2014 году он убивал правоохранителей на Майдане.

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