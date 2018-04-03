Во вторник, 3 апреля, на территории Гидропарка в Киеве произошел смертельный пожар, в результате которого погиб 39-летний мужчина.

Отмечается, что вызов на линию «101» поступил около 06:20, информирует svodka.net.

«Огонь уничтожил вагончик, в котором проживали люди. Внутри ночевали два охранника, в момент начала пожара они спали. Выживший мужчина выбежал уже из горевшего здания. По словам спасателей, на момент прибытия расчетов строение было полностью охвачено огнем. В ходе ликвидации возгорания был обнаружен труп мужчины 1978 года рождения. Огонь перебросился на соседние деревянные постройки», — сказано в сообщении.

По данным издания, огонь и дым было видно издалека. Причину пожара установит следствие.

На месте происшествия работали расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), патрульная полиция, следственно-оперативная группа, также дежурила скорая помощь.

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