Компании Facebook для решения проблем с утечкой данных пользователей понадобится несколько лет.

Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг, передает со ссылкой на .

Одна из проблем Facebook заключалась в "идеализме". Утечка данных пользователей произошла потому, что создатели, сосредоточившись на соцсети как инструменте, который объединяет людей, забыли потратить довольно времени, не продумали некоторые слабые стороны использования инструментов.

"Я хотел бы решить эти проблемы за три или шесть месяцев, но реальность состоит в том, что решение этих вопросов потребует длительного периода времени", - сказал Цукерберг, передает DW.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил на своей странице о том, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к информации пользователей и ограничит доступ данных для разработчиков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира