Супруга королевы Великобритании Елизаветы II, принца Филиппа положили в больницу короля Эдуарда VII в лондонском районе Мэрилебон для запланированной на 4 апреля операции на бедре. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Принца Филиппа госпитализировали для проведения плановой операции Фото: ЕРА 96-летнего принца Филиппа положили в больницу короля Эдуарда VII в лондонском районе Мэрилебон для запланированной на 4 апреля операции на бедре.В Букингемском дворце подчеркнули, что в случае необходимости будет предоставлена дополнительная информация.BBC отмечает, что герцог Эдинбургский, завершивший публичную деятельность в прошлом году, в последнее время пропустил и ряд событий, на которых его присутствие все же ожидалось. В частности, его не было на параде 22 марта в честь назначения его сына, принца Эндрю, полковником гренадерских гвардейцев.Отсутствовал принц Филипп и на пасхальном богослужении в Виндзорском замке 1 марта, которое традиционно посещает вся королевская семья. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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