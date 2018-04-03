Супруга королевы Великобритании Елизаветы II, принца Филиппа
положили в больницу короля Эдуарда VII в лондонском районе
Мэрилебон для запланированной на 4 апреля операции на бедре. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Принца Филиппа
госпитализировали для проведения плановой операции Фото: ЕРА
96-летнего принца Филиппа положили в больницу короля Эдуарда VII в
лондонском районе Мэрилебон для запланированной на 4 апреля
операции на бедре.В Букингемском дворце подчеркнули, что в случае
необходимости будет предоставлена дополнительная информация.BBC
отмечает, что герцог Эдинбургский, завершивший публичную
деятельность в прошлом году, в последнее время пропустил и ряд
событий, на которых его присутствие все же ожидалось. В частности,
его не было на параде 22 марта в честь назначения его сына, принца
Эндрю, полковником гренадерских гвардейцев.Отсутствовал принц
Филипп и на пасхальном богослужении в Виндзорском замке 1 марта,
которое традиционно посещает вся королевская семья.
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