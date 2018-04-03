|Украина закроет въезд всем высланным из ЕС российским дипломатам
|03.04.2018 19:16
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Глава СБУ напомнил, что 60 "разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23 - из Великобритании"Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, высланным из стран Европейского Союза.
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"Кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет или нет - жизнь покажет", - сказал Грицак на брифинге в Одессе во вторник, отвечая на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена заложниками, передает "Интерфакс-Украина".
"Не мы спекулируем на вопросе обмена заложниками. Да, мы выдворили 13 дипломатов. В то же время хочу отметить, что это была правильная, на мой взгляд, акция", - добавил он.
Глава СБУ напомнил, что 60 "разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23 - из Великобритании".
"Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США - 60 разведчикам. А также 23, которых выдворили из Британии ... Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского Союза", - сообщил Грицак.
Напомним, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, которых выслали из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
Впоследствии сообщили, что Россия предоставит зеркальный ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.