Глава СБУ напомнил, что 60 "разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23 - из Великобритании"

"Кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет или нет - жизнь покажет", - сказал Грицак на брифинге в Одессе во вторник, отвечая на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена заложниками, передает "Интерфакс-Украина".

"Не мы спекулируем на вопросе обмена заложниками. Да, мы выдворили 13 дипломатов. В то же время хочу отметить, что это была правильная, на мой взгляд, акция ", - добавил он.

Глава СБУ напомнил, что 60 "разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23 - из Великобритании".

"Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США - 60 разведчикам. А также 23, которых выдворили из Британии ... Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского Союза", - сообщил Грицак.