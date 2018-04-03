Арест совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых очень встревожил либеральную общественность. Казалось бы, довольно рядовое дело о мошенническом хищении 2,5 млрд. рублей. Сколько их было за последнее время? С чего вдруг так отчаянно напряглись главные либералы страны?

Я хочу предложить вашему вниманию мнение по этому поводу Михаила Хазина – имеет гражданин доступ к эксклюзивным источникам информации. А кроме того, он действительно знаток, который замечательно с информацией работает.

Но прежде чем давать интервью, я хочу очень коротко рассказать о братьях Магомедовых и о том, в чём обвиняется возглавляемая ими группа «Сумма».

В уголовном деле «всего» семь эпизодов. Это завышение реальной сумма стоимости товаров при строительстве подстанции «Василеостровская», Нерюнгринской ГРЭС и объекта «Призейская-Эльгауголь». Следствие считает, что в результате незаконных действий подрядчика было похищено 650 млн. рублей.

Фигурирует в деле строительство «Арена Балтик» и аэропорт Храброво, и хищение на этих объектах 1,15 млрд. рублей путём фальсификации документов об объёме выполненных работ.

Эпизод с хищением средств при строительстве «Зенит – Арены» на сумму 669 млн. рублей и случай с незаконным выводом средств из Объединенной зерновой компании в размере 14 млн. долларов.

31 марта сего года Тверской суд арестовал братьев Магомедовых на два месяца за хищение бюджетных средств.

Моментально на защиту «предпринимателей» бросился уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и прежний кандидат в президенты РФ Борис Титов:

Арест предпринимателей на стадии следствия разрушает их бизнес, Магомедовых можно было бы заключить под домашний арест.

На вопросы журналистов Титов ответил, что братья к нему за защитой не обращались. Проявил «уполномоченный» инициативу, поскольку обижают бизнесменов.

Рядовое казалось бы дело, если не брать в расчёт, кто был политической крышей братьев и возглавляемой ими бизнес-группы.

Про это очень интересно рассказывает Михаил Хазин:

Я далек от мысли начать злобствовать по поводу владельцев – по крайне мере, номинальных – группы «Сумма». Я совершенно не исключаю, что они вполне себе образованные, грамотные и адекватные бизнесмены. Адекватные – то есть хорошо представляющие себе, что делать можно, чего не стоит, а что делать недопустимо категорически. Однако мой личный опыт показывает, что сами братья Магомедовы тут вообще ни при чем. Как говорится, ничего личного, просто они попали в расклад, в котором от них мало что зависит.

И вот тут мне поневоле придется вспомнить нашу книгу «Лестница в небо». В ней говорится о том, что любая игра между людьми, это игра не за деньги, а за власть! А специфика законов власти очень сильно отличается от специфики борьбы за деньги. Так вот, я могу себе представить, что братья Магомедовы замечательные бизнесмены (это не ирония, я просто никогда этим вопросом не интересовался и реально ничего не знаю о том, как они управляют своей бизнес-империей), но они точно не играли во власть. Они этот вопрос делегировали.

Отметим, что слово «крышевание», которое было хорошо известно в нашей стране, а с «легких рук» Абрамовича и Березовского стало известно и в Англии, по крайней мере, в политическом смысле имеет очень простой смысл. Оно означает, что данный бизнесмен является вассалом не очень высокого уровня в некоторой властной группировке, которой он и доверяет решение политических вопросов, без чего его бизнес структура существовать не сможет.

То есть его (и вот тут уже вопрос, не поставить ли местоимение «его» в кавычки) бизнес в политическом смысле — ресурс этой властной группировки. Хотя бы потому, что конкуренты, у которых такие «политические крыши» есть, немедленно его раздербанят, как только он такой крыши лишится. Примеров есть масса, причем в основном не в нашей стране, желающие, например, могут посмотреть фильм «Красотка» или же почитать мою любимую книжку «Банкир» Лесли Уоллера, написанную в начале 60-х годов прошлого века.

В общем, «кейсов» тут есть много, причем им почему-то (в «Лестнице в небо» подробно написано, почему) на курсах МВА (напомню, что с содержательной точки зрения, соответствующий диплом равносилен диплому техникума советской торговли) не учат. А вопрос, на самом деле, в реальности связан с одним единственным вопросом: какие взаимодействия крупных властных группировок привели к такому печальному результату для группы «Сумма»? Кому они делегировали решение политических вопросов, в какие властные группировки входят и что с ними сейчас происходит?

Частично на эти вопросы пресса уже ответ дала, назвав три фамилии: Дворковича, его жены Зумруд Рустамовой (то, что она жена Дворковича, роли не играет, ее статус во властной группировке выше) и Дмитрия Медведева.

Теперь давайте смотреть…

Дворкович роли не играет, он никогда не был политической фигурой, скорее, он местоблюститель от «семейной» группировки, задачей которого является исполнять функционал, но не играть самостоятельной роли.

Зумруд Рустамова более крупный игрок, которая явно представляет собой семейную группировку в контроле за российской собственностью. Она, конечно, не Левицкая (кто-нибудь из наших записных политологов знает кто это? А ведь она прямой подчиненный Волошина и играет очень важную роль в вопросах контроля над активами в правительстве), но уж точно важнее Дворковича. В любом случае мы видим, что группа «Сумма» — это один из крупнейших ресурсов «либеральной» элитной группы в нашей стране, причем той ее части, которая связана с «семьей».

Интересно, насколько это понимали братья Магомедовы? Может быть, они считали, поскольку Дворкович тесно связан с Медведевым, то и Медведев их будет прикрывать? Но их мнение к делу не пришьешь, а события последних дней точно показывают, что они серьезно ошиблись. Но тогда кто такой Медведев и чем он, собственно, занимается? Кто он в политических раскладах страны?

Ответ есть. Дело в том, что у либеральной группы в какой-то момент возникли серьезные проблемы: все ее реальные лидеры (Волошин, Чубайс и пр.) были выведены из публичной политической жизни. То есть элитная группа была, поддержка на Западе у нее была, администраторы у нее были, но властная группировка не может долго существовать вне публичной политики. А реально у этой группы были только чисто опереточные фигуры, вроде Немцова, Каспарова или Белых. Все остальные настолько скомпрометированы (Волошин, Юмашев, Чубайс, Гайдар, Ходорковский), что их никак нельзя было выводить в политическое поле. И вот на сцене появляется Медведев.

На кого Медведев реально работает, видно по тому, как он легко и быстро отдал обратно пост президента, – в самостоятельные политические игры он тоже не играет. Однако Медведев выступал в роли «политической крыши» либеральной группировки. Конкурировать с Чубайсом или Волошиным он не мог, но в силу своего статуса все же серьезно перетягивал одеяло на себя. Так продолжалось до тех пор, пока было понятно, что ликвидировать эту группировку, даже в случае большого желания, невозможно.

При этом, я думаю, он вполне искренне получал свою долю от доходов этой группы. Ничего неприличного – реальная плата за реальную работу. Это, собственно, основной источник доходов для политиков во всех странах мира всю историю человечества, вышедшего на уровень, позволяющий создавать государства. Однако, отдадим себе отчет в том, что Медведев член путинской властной группировки и во власть он играет только по согласованию с главой этой группировки.

То, что произошло с группой «Сумма», результат того, что «либеральная» властная группировка в нашей элите перешла «красную» черту. Возможно, дело в том, что, не обладая внешней самодостаточностью, она стала жертвой «старшей» группировки на мировом уровне. Я много писал о том, что наша «либеральная» группировка — дочерняя структура ряда группировок мировой финансовой элиты (есть серьезные основания считать, что группировок этих тоже несколько). Зачем мировые финансисты решили «сжечь» свою группу поддержки в России (или, по крайней мере, часть этой группы) — вопрос отдельный, но факт, что называется, налицо. И вся российская элита поняла, что либо она объединяется против реальной угрозы потерять всё, либо же в лучшем случае будет рекламировать пиццу. А в худшем — ее ждет судьба Литвиненко и Скрипаля. Или Милошевича. И выбор был сделан.

Смешно: информация о проблемах группы «Сумма» пришла ровно в тот момент, когда я в Петербурге проводил семинар о последствиях выборов. Когда я опубликовал свой прогноз для России на 2018 год, около 80% читателей со мной не согласились. Интересно, сейчас эта цифра изменится?

Стоит сказать о главных выводах. Проблемы группы «Сумма» никак не связаны с коммерческой деятельностью. Ее проблема связана с тем, что она является одним из главных ресурсных инструментов «либеральной» властной группировки и в этом ее статусе должна быть ликвидирована. И не только она, кстати. Почему начали с нее, уж извините, сказать не могу, – это уже чисто тактика, причем уровня спецслужб, которые просто получили приказ. А может быть, дело в Васильеве (его чистки в Дагестане просто дали много полезной информации).

Я думаю, что это не последняя подобная операция. Ее окончательная цель — ликвидировать «пятую колонну» мировой финансовой элиты в России, которая была сформирована в 90-е годы. Соответственно, всем людям, которые работают в соответствующих структурах и не связаны с ними намертво, я настоятельно рекомендую быстро принять какие-нибудь меры, которые позволят избежать серьезных проблем в самом близком будущем.

Потому что толпа холуёв, которые быстро поймут, кого и за что будут бить, скоро начнет свою работу (для примера: посмотрите, как организована русофобская кампания в США или Англии). Опять-таки, ничего личного, вы занимаете хорошие места и сидите в конторах, которые работают на врагов. Значит, вас можно обвинить в том, что вы сами враги. Ну, и занять ваше место. Ничего личного, просто бизнес.

При этом учтите, что реальные лидеры властных группировок, если не пойдут «ва-банк», останутся живы и даже при каких-то деньгах, которые им позволят вполне счастливо жить дальше. А вот в понятие «ва-банк» входит, в частности, слишком активная защита собственных вассалов внутри властной группировки. Что там говорил Улюкаев в своем последнем слове? Тяжело быть «простым человеком»? То есть таким, которого группировка перестала защищать.

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