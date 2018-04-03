По состоянию на 15:00 в пгт Ахтырка Сумской области, которое накануне, 2 апреля, потерпало от подтопления, полностью сошла вода. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает

"Пгт Ахтырка - вода полностью сошла, остаются подтопленными 4 подвалы жилых домов", - отметили спасатели.

В то же время, в городе Чернигов остаются подтопленными 21 домохозяйство и 5 жилых домов.

"По ул. Гончая и в садовом обществе "Заречье" водами р.Стрижень остаются подтопленными 21 домохозяйство (было 74) и 5 ​​жилых домов. Личным составом ГСЧС временно отселены 7 человек. Наблюдается снижение уровня воды в бассейне р.Стрижень в пределах 25 см в сутки", - уточнили спасатели.

В с. Новоселовка Черниговской области остаются подтопленными 2 домохозяйства. Отмечено, что там вода сошла. До 18:00 3 апреля планируется завершение работ по откачке воды.

А вот в с. Старый Белоус Черниговской области из-за поднятия уровня воды в р.Белоус подтоплено 90 домохозяйств (40 жилых домов) и несколько сотен дачных участков на ориентировочной площади 10 га.

"Откачка воды из домохозяйств нецелесообразна. В общем эвакуированы 27 человек из подтопленных дачных участков", - отметили в пресс-службе.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, 3-6 апреля наблюдается продолжение развития весеннего половодья с последующим подъемом уровней воды.

Так, на левых притоках Среднего Днепра вода поднимется на 0,6-1,0 м с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.). На реках бассейна Припяти - на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и начальным затоплением отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском районе Волынской области.

"На р. Дунай г. Вилково (Одесская обл.) будут сохраниться опасные уровни воды в пределах 160-170 см", - уточнили в ГСЧС.

А на Закарпатье ожидается формирование максимальных уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над текущими отметками без негативных последствий.

На реках Луганской области ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов близко расположенных к г.Деркул.

Напомним, резкое повышение уровня воды в р.Ахтырка в Сумской области произошло из-за интенсивного таяния снега. Из-за этого проводилась эвакуация жителей пгт Ахтырка.

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