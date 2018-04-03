В честь праздника собираются обустроить настоящий пасхальный городок, сообщили 44.ua

В этом году Софиевскую площадь будут украшать 90-сантиметровые писанки и пасхальные кролики трех видов. Также установят 10-метровое пасхальное дерево, которое будут украшать каждый год.

Фестиваль писанок можно будет посетить с 5 по 22 апреля.

На площади установят 10-метровое дерево, которое украшают ежегодно.

Часть праздничных писанок уже разместили

В этом году на площади установят пасхальных кроликов трех видов

Софийскую площадь будут украшать 90-сантиметровые писанки

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