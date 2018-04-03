Федеральный судья в Вашингтоне заключил Алекса ван дер Зваана на 30 дней

Федеральный судья в Вашингтоне заключил Алекса ван дер Зваана на 30 дней, сообщает АР.

Он первый, кого осудили в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера.

Алекс Ван дер Зваан признался, что солгал о своих контактах с Риком Гейтсом - партнером экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который также работал в избирательном штабе президента США.

20 февраля специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил адвоката Алекса ван дер Зваана в предоставлении заведомо ложных показаний.

Следствие, в частности, заявило, что адвокат удалил электронную переписку, которую должен предоставить офису спецпрокурора на соответствующий требование.

В 2012 году Зваан работал в юридической компании, которую наняло Министерство юстиции Украины по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

В агентстве, где работал Зваан, отметили, что доклад фирмы о Тимошенко был противоречивый и писался "по приказу Пола Манафорта".

Алекс Ван дер Зваан женат на дочери российского миллиардера Германа Хана.

Напомним, что Полу Манафорту предъявлено обвинение, касающееся отмывания денег , уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Эти обвинения были также выдвинуты давнему деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу , однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

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Как сообщает The Washington Post , с Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах. Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным.

Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. Он, как утверждается, посоветовал "Партии регионов" переименоваться в "Оппозиционный блок".