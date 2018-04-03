|В деле Манафорта арестовали первого подозреваемого
|03.04.2018 19:24
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Федеральный судья в Вашингтоне заключил Алекса ван дер Зваана на 30 днейСуд в США приговорил адвоката Алекса ван дер Звааном, связанного с деятельностью Пола Манафорта в Украине.
Фото: reuters.com
Федеральный судья в Вашингтоне заключил Алекса ван дер Зваана на 30 дней, сообщает АР.
Он первый, кого осудили в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера.
Алекс Ван дер Зваан признался, что солгал о своих контактах с Риком Гейтсом - партнером экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который также работал в избирательном штабе президента США.
20 февраля специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил адвоката Алекса ван дер Зваана в предоставлении заведомо ложных показаний.
Следствие, в частности, заявило, что адвокат удалил электронную переписку, которую должен предоставить офису спецпрокурора на соответствующий требование.
В 2012 году Зваан работал в юридической компании, которую наняло Министерство юстиции Украины по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.
В агентстве, где работал Зваан, отметили, что доклад фирмы о Тимошенко был противоречивый и писался "по приказу Пола Манафорта".
Алекс Ван дер Зваан женат на дочери российского миллиардера Германа Хана.
Напомним, что Полу Манафорту предъявлено обвинение, касающееся отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.
Эти обвинения были также выдвинуты давнему деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу, однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.
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Как сообщает The Washington Post, с Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах. Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным.
Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. Он, как утверждается, посоветовал "Партии регионов" переименоваться в "Оппозиционный блок".
Кроме того, спецпрокурор ФБР Мюллер подал новый обвинительный акт, который утверждает, что Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.