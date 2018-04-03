В Киеве создадут сеть проката электромобилей Киевгорадминистрация решила провести конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта по созданию туристической сети проката электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на распоряжение мэра столицы Виталия Кличко от 26 марта, информирует svodka.net. Заказчиком реализации проекта определено коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис», а заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения инвестиционного конкурса — коммунальное предприятие «Киевское инвестиционное агентство», которое должно разработать и согласовать ориентировочные технико-экономические показатели и возможные предпроектные предложения. В частности, дорожную инфраструктуру для туристической сети проката электромобилей предлагается обустроить: на просп. Оболонском, 14-16, 13-9А (ТРЦ «Дримтаун»), ул. Владимирской (напротив д. № 60), пл. Демеевской (под путепроводом напротив дома № 1 на пр. Науки), пл. Вокзальной, 1, ул. Ползунова (Южный вокзал), просп. Николая Бажана (возле д. № 3-А), ул. Изюмской (рынок «Демеевский»), ул. Саперно-Слободская, 8-10, просп. Академика Глушкова, 5, ул. Раисы Окипной, 3 и 4Б, ул. Терещенковской, 11-12, 2/15-4А, ул. Константиновской, 2А, ул. Ивана Франко, 34/33-46, 27/31 и пл. Львовской. Провести инвестиционный конкурс поручено постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства инженерно-транспортной инфраструктуры Киева. Читайте: На территории Гидропарка в Киеве произошел смертельный пожар

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