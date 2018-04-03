В Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ сообщили, что в 2018 году утвердили новые стандарты "домашнего" матраса, а также новые подушки и одеяла для военных. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Три вида матрасов, которые могут поставляться в ВСУ Фото: Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ / Facebook В управлении отметили, что еще в 2016 году с учетом опыта армий других стран разработали новый нынешний казарменный матрас, наполненный пенополиуретановым наполнителем."В 2018 году вместе со стартом масштабного строительства жилья для военнослужащих, переоборудования военных госпиталей и оздоровительных учреждений Министерства обороны было принято решение о разработке нового, комфортного и более "домашнего" матраса для таких заведений", – пояснили в ведомстве.Вместе с новыми матрасами утверждены новые подушки с наполнителем из специального силиконового волокна и одеяла из смеси шерстяных и полиакрилонитроновых волокон."Начинаем делать комфортнее условия прохождения службы в рядах ВСУ со здания, переоборудования и введения новых видов обеспечения для кроватей военнослужащих", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2026086991049205&id=1533512476973328 В сентябре 2017 года Министерство обороны Украины продемонстрировало образцы новой зимней формы, которой планируют обеспечить бойцов Вооруженных сил Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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