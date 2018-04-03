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Для украинской армии утвердили новые стандарты матрасов и заменили "кусачие" одеяла
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03.04.2018 19:29
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В Главном управлении развития и сопровождения материального
обеспечения ВСУ сообщили, что в 2018 году утвердили новые стандарты
"домашнего" матраса, а также новые подушки и одеяла для военных.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Три вида
матрасов, которые могут поставляться в ВСУ Фото: Головне управління
розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ / Facebook
В управлении отметили, что еще в 2016 году с учетом опыта армий
других стран разработали новый нынешний казарменный матрас,
наполненный пенополиуретановым наполнителем."В 2018 году вместе со
стартом масштабного строительства жилья для военнослужащих,
переоборудования военных госпиталей и оздоровительных учреждений
Министерства обороны было принято решение о разработке нового,
комфортного и более "домашнего" матраса для таких
заведений", – пояснили в ведомстве.Вместе с новыми матрасами
утверждены новые подушки с наполнителем из специального
силиконового волокна и одеяла из смеси шерстяных и
полиакрилонитроновых волокон."Начинаем делать комфортнее условия
прохождения службы в рядах ВСУ со здания, переоборудования и
введения новых видов обеспечения для кроватей
военнослужащих", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2026086991049205&id=1533512476973328
В сентябре 2017 года Министерство обороны Украины
продемонстрировало образцы новой зимней формы, которой планируют
обеспечить бойцов Вооруженных сил Украины.
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