Правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса не решит наболевшие проблемы азартного рынка. Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказала председатель налогового комитета ВРУ, народный депутат Нина Южанина, передает

"В 2016 г. мы говорим о том, что мы должны принять такую ​​концептуальную вещь, как игорный бизнес. Говорим о том, какую модель мы можем применить в нашей стране. В правительственном законопроекте есть предложения по некоторым видам игорного бизнеса. Решить в комплексе все те проблемы, которые сейчас существуют в Украине - тенизированный игорный бизнес, его маскировки под национальную лотерею, этот законопроект не сможет", - убеждена Южанина.

Напомним, министр финансов Данилюк заявил, что намерен вернуться к вопросу легализации азарта в Украине. Ранее такие попытки были провалены в Верховной Раде из-за того, что законопроекты ведомства признали коррупционными и лоббистскими.

По последним социологическим исследованиям, украинцы выступают против легализации азарта, но за лотереи. Эксперты утверждают, что одного лотерейного рынка было бы довольно для обеспечения дополнительных поступлений в бюджет и покрытие социальных расходов, если бы Минфин вел эффективную регуляторную политику. Зато статистика свидетельствует об обратном. С 2014 года поступления от лотерейного рынка упали до рекордного минимума. Ожидалось, что ситуацию изменят новые лицензионные условия для лотерей, с прозрачными правилами игры и современной системой контроля.

Однако в представленном проекте Минфина эксперты увидели отсутствие желания ведомства контролировать лотереи и бороться с нелегальными заведениями. Вместо требований по внедрению сертифицированного программного обеспечения проект Минфина позволяет скрыть игровые автоматы под видом лотерей. Кроме того, этот проект откровенно лоббирует интересы приближенной к власти компании "УНЛ".

Шквал критики со стороны экспертов и несоответствие международным стандартам остановили согласования этого проекта. Некоторые эксперты теперь склоняются к мнению, что Минфин надо вообще лишить полномочий регулировать игровую сферу в Украине из-за неэффективности ведомства и ангажированости.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира