Майдановец два года назад признался в убийстве двух "беркутовцев"

Бубенчику предъявлено подозрение, меру пресечения суд должен избрать уже во вторник, - сообщила в Facebook журналист Татьяна Заровная.

Руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк уточнил "Общественному радио", что Бубенчику объявили о подозрении в убийстве правоохранителей и доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

"Выполнено постановление суда о приводе в связи с неявкой. Он часто вызывался для допроса. После того, как не появился, следователь обратился в суд с ходатайством о приводе. Суд согласился. Было осуществлено повод сегодня. После этого ему сообщили о подозрении. Сейчас будет суд по избрании ему меры пресечения ", - сказал Горбатюк.

Нардеп Семен Семенченко обнародовал видео с заседания Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для Бубенчика.

Впоследствии Бубенчик сообщил, что был задержан на украинско-польской границе на контрольном пункте пропуска "Шегини" во Львовской области.

"Задержали меня на украинско-польской границе в "Шегинях" для принудительного привода и привезли в Киев в прокуратуру... У меня поездка была (в Польшу) на 4 часа туда-обратно", - отметил он, передают Украинские Новости.

При этом Бубенчик отказался прямо ответить на вопрос, признает ли он свою вину в убийстве беркутовцев на Майдане.

"Защитник народа убивает преступников. Все. Он не ошибается", - заявил он.

Сейчас в заседании объявлен перерыв до 21:00 для ознакомления стороны защиты с материалами дела.

Представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко написал , что Бубенчику сообщено о подозрении в убийствах сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушении на убийство военнослужащего 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (п .п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Как известно, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком , в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014 года. Через несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.