Украина отказалась от проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе, который должен был пройти в конце апреля в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Указано, что соревнования отменили из-за невозможности предоставления государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех без исключения стран-членов Международного Олимпийского Комитета в полной мере.

"Запланированный к проведению в г. Киеве 21-29 апреля текущего года чемпионат Европы по спортивной борьбе между кадетов, решением Международной федерации борьбы "Объединенный мир борьбы" (UWW) по согласованию с МОК, перенесен в город Скопье (Македония). Турнир состоится ориентировочно в сроки 14 - 20 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в южнокорейской столице городе Сеул украинская спортсменка Ольга Харлан заняла первое место на этапе Гран-при по фехтованию на саблях.

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