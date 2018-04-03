Свобода лучше несвободы наличием свободы. Космические корабли Илона Маска уже бороздят просторы мировых океанов. Невидимая рука рынка щедро одаривает своих адептов великолепными прогнозами политолога Олега Пономаря, биржевых аналитиков Степана Демуры и Владислава Жуковского, а также модного лойера Марка Фейгина, позволяя легко разбогатеть на быстрорастущих фьючерсах. Курс биткойна растет стремительным домкратом, обогнав уже даже экспоненциальный рост индийского МММ. Блокчейн и майнинг криптовалюты приходит на смену неэффективной плановой экономики 20-го века. Постиндустриальная экономика уютно сосредоточилась в лофтах, барбершопах, воркшопах и хакерспейсах. Коворкинг и 3D-принтер отправили на свалку истории громоздкие производства индустриальной эпохи. Либертарианец и чадосластец Михаил Светов проводит успешные чтения Адама Смита в Кемерово, собирая шквал аплодисментов.

Х*емрази ох*ели! Таким лозунгом радикальных феминисток я хотел бы задать канву сегодняшнего поста. Я сам в душе радикальный феминист и лесбиянец. В последнее время со всех концов мы слышим стоны. Стоны угнетенных радфемок, лесбиянок, вагинал-трансгендеров, бучей и тянок. И штука между ног (только если это не страпон) не дает вам никакого преимущества над вагинальной частью человечества, поганое мужичье. Протесты феминисток во всем цивилизованном человечестве набирают обороты и даже Боно из U2 начал призывать на своих концертах к поголовной кастрации гомофобов-х*емразей. Радикальный феминизм становится одним из столпов ЛГБТ-движения, став единым фронтом против гомофобии вместе с геями, чадосластцами, чайлдфри, траснгендерами, какасластцами, украинскими националистами, овцесластцами, бисексуалами с нечеткой гендерной ролью и марксистами.

Пора прекратить этот мужской шовинизм и вносить харассмент в список наиболее тяжелых уголовных преступлений. В Скандинавии уже невозможен половой акт между женщиной и хуемразью без юридического соглашения в присутствии адвокатов. Ведь без этого, даже если женщина сказала “Да”, она же может после коитуса передумать и обвинить партнера в изнасиловании. Чтобы заставить похотливых самцов десять раз подумать, прежде чем предаться акту гомофобии. Нужно распространить это правило на все цивилизованные страны. Кроме того давно назрела идея феминистской полиции, которая будет патрулировать улицы и кстати изолировать гомофобов за мыслепреступления визуального харассмента. Вот будет гей-парад, тогда и можно безнаказанно пялиться во все стороны. А за гомофобное поведение изволь пожаловать в лагерь свободы, собирать бесплатно айфоны, добывать в шахтах сланцевую нефть или крутить педали на генераторе для фермы по майнингу биткойнов, искупая вину перед всеми порядочными людьми, геями, демократическими журналистами и евроукрами. Ведь жить надо не по лжи. За вашу и нашу свободу. Мария Арбатова придет – порядок наведет. Мы здесь власть. Ой все. Так победим!

С уважением, Лев Щаранский.

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