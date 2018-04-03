Монахи греко-католической церкви с. Колодиевки на Тернопольщине, которых Римский лишил права принадлежать к клиру, предоставили свои доказательства невиновности, передает со ссылкой на .

Говорят, что этот конфликт может иметь вполне мирское корни - имущество обители 90 га земли. Монахи надеются, что Римский ознакомится с их доводами и отменит свой приказ об отлучении от церкви. Ответ надеются получить до конца года.

А руководство епархии утверждает, что монахи нарушили монастырскую дисциплину. Основная претензия - совершения обряда изгнания бесов, говорилось в сюжете ТСН.

"Основой их жизни, их сообщества, как таковой, стало, к сожалению, не монашество и не суть посвячености Богу, а управление в жизни псевдоявлениями сестры Марии Баран", - пояснил представитель управления.

Монахи поехали из монастыря, одновременно с монастыря женского пошли семь монахинь, между которых и Мария Баран, которая утверждает, что видела видения. Теперь это общество живет в Посичи под Ивано-Франковском.

"О экзорцизма - мы имели благословение от многих владык. В конце концов, как таковым, экзорцизмом мы не занимались", - заявил настоятель монастыря Пресвятой Богородицы Знамения.

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Юрист монастыря по церковным делам о.Михаил Палий уверяет, что комиссия Тернопольско-Зборовской епархии, которая готовила доказательства вины монахов для Папы, нарушила церковные законы - монахов лишила даже права на защиту, в том числе и по явлениях Марии Баран. Сама монахиня утверждает, что видения впервые увидела почти 30 лет назад, когда ей было 14, и видит их до сих пор, но шокирована тем, как ее допрашивали члены епархиального комиссии.

Девять монахов из монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Подволочисского района на Тернопольщине лишили сана. Постановление Украинской греко-католической церкви утвердил Римский отец . Обжалованию не подлежит.

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