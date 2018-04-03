Лидеры стран «нормандской четверки» на прошлой неделе выступили с заявлением по поводу Минских соглашений, отметив, что рассмотрят пути ускорения их имплементации в ближайшие месяцы, и приветствовали договоренности относительно перемирия на Донбассе к пасхальным праздникам. Позже российские СМИ сообщили, что готовится саммит в «нормандском формате», но без России. На встрече в мае лидеры Украины, Франции и Германии якобы планируют обсудить тему введения миротворческой миссии ООН на Восток Украины. Есть ли надежда на мир на Донбассе, какие сигналы насчет этого появились и как трактовать заявление «нормандской четверки», «Апострофу» рассказал прежний заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Есть философский закон перерастания количества в качество, и, на мой взгляд, это перерастание должно произойти для России. Пребывание в Украине становится невыгодно ей в разных аспектах: военном, экономическом, политическом, социальном и так далее. Поэтому руководство России, в первую очередь Владимир Путин, ищет выход из ситуации. Из только, как он считает, удалось получить только захват Крыма. То, что происходит на Донбассе, дает только отрицательный результат как на международной арене, так и во внутриполитической жизни. Поэтому надо искать выход, информирует svodka.net.

Образ Путина как лидера нации и «собирателя земель», как они считают, состоялся. Но не удается воплотить другой образ, к которому он стремится в мире. Речь идет о восстановлении политического веса России, чтобы приравнять ее к Советскому Союзу, что даст Владимиру Путину возможность стать политическим лидером мирового уровня соответствующего калибра.

Как мы помним, из двух часов выступления Путина перед Федеральным собранием 40 минут, то есть треть, занимала демонстрация военного потенциала России. Он закончил свое выступление словами о том, что пусть попробуют теперь не считаться с нами. Это означает, что он недоволен сложившейся ситуацией. В свое время, когда он несколько раз пытался встретиться с Бараком Обамой, тот ему отказывал, что было очень болезненно для Путина. И тогда российский руководитель нашел выход – им стало введение войск в Сирию. Таким образом он заставил мировых лидеров общаться непосредственно с ним относительно того, что происходит на Ближнем Востоке, и отчасти этой цели удалось достичь. Также надо откровенно сказать, что военные действия они вели более удачно, чем коалиция во главе со США. Но война в Сирии не закончилась, и дальнейшие перспективы Москвы там не самые лучшие.

Сейчас имеем то, что имеем: если два года назад даже речь не шла о введении на Донбасс миротворческого контингента, то в прошлом году Владимир Путин изменил точку зрения. Украина и мир не пошли на присутствие «голубых касок» на линии разграничения, следовательно через некоторое время президент России заявил, что миротворцы должны работать на всей оккупированной территории. Однако пока дальнейшего продвижения нет – состоялись выборы, произошел осторожный скандал со Скрипалями и некоторые текущие события, например, пожар в Кемерово. Это несколько выбило Путина из колеи, но, на мой взгляд, совместное заявление лидеров «нормандской четверки» – это сигнал, что они договорились о необходимости встречи и продвижения вперед.

Читайте: "Давайте лишим Путина признания и славы" - Гарри Каспаров

Также активизировались события вокруг Курта Волкера и Владислава Суркова. Возможно, это подготовка к тому, чтобы встреча в «нормандском формате» была более результативной. Кроме того, стоит вопрос о замене Владислава Суркова, поскольку он является идеологом «Новороссии» и всей ситуации вокруг Украины. Если, кроме Крыма, ничего получить не удалось, то, вероятно, пора его сменить на кого-то другого. Увидим, что из этого получится, но в любом случае представитель России и Курт Волкер должны подготовить почву для дальнейших шагов.

На мой взгляд, по значимости и эффективности, «нормандский формат» стоит ниже, чем усилия американцев в этой ситуации. Но он занимает свою нишу, следовательно может и должен решать определенные вопросы. Встреча лидеров стран-участниц нужна, но она не является самоцелью. Важен результат. Таким результатом может стать продвижение переговоров о введении миротворцев, то есть работа над мандатом миссии и ее перспективами.

Можно также рассчитывать на определенные сдвиги в реализации Минских договоренностей. Я располагаю Минские договоренности на низшей, тактической строчке, «нормандский формат» – на средней, а наиболее эффективной и влиятельной считаю работу американцев с россиянами в условиях союза США и Украины.

Читайте: Окончание войны на Донбассе: военный знаток дал мрачный прогноз

Сводка.нет - Новости Украины и Мира