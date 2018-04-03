Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) привлекла
к дисциплинарной ответственности прокурора Киевской местной
прокуратуры Олега Билоуса за участие в телешоу “ЛавЛавСаr” на
телеканале ТЕТ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокурор принял участие в телешоу вместе со своей девушкой
Скриншот: Телеканал ТЕТ / YouTube "Привлечь прокурора Киевской
местной прокуратуры №7 города Киева Билоуса Олега Дмитриевича к
дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное
взыскание в виде выговора", — сказано в решении КДКП.Прокурор
принял участие в телешоу “ЛавЛавСаr” на телеканале ТЕТ вместе со
своей девушкой. В выпуске, опубликованном в YouTube 9
ноября 2017 года, Билоус представал в обнаженном виде и употреблял
нецензурные выражения.Сам прокурор заявил, что никаких трудовых
договоров или других гражданско-правовых сделок с организаторами не
заключал, а во время съемок находился в отпуске. По его словам,
своими действиями он не нарушал служебную дисциплину, но в то же
время признал, что представал перед камерами в обнаженном виде и
употреблял нецензурные выражения.Билоус работает в органах
прокуратуры с марта 2015 года, по месту работы характеризуется
положительно.Жалоба на Билоуса поступила 29 декабря 2017 года от
прокурора Киева Романа Говды, который потребовал привлечь его к
ответственности за недостойное поведение.
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