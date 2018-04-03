Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) привлекла к дисциплинарной ответственности прокурора Киевской местной прокуратуры Олега Билоуса за участие в телешоу “ЛавЛавСаr” на телеканале ТЕТ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Прокурор принял участие в телешоу вместе со своей девушкой Скриншот: Телеканал ТЕТ / YouTube "Привлечь прокурора Киевской местной прокуратуры №7 города Киева Билоуса Олега Дмитриевича к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора", — сказано в решении КДКП.Прокурор принял участие в телешоу “ЛавЛавСаr” на телеканале ТЕТ вместе со своей девушкой. В выпуске, опубликованном в YouTube 9 ноября 2017 года, Билоус представал в обнаженном виде и употреблял нецензурные выражения.Сам прокурор заявил, что никаких трудовых договоров или других гражданско-правовых сделок с организаторами не заключал, а во время съемок находился в отпуске. По его словам, своими действиями он не нарушал служебную дисциплину, но в то же время признал, что представал перед камерами в обнаженном виде и употреблял нецензурные выражения.Билоус работает в органах прокуратуры с марта 2015 года, по месту работы характеризуется положительно.Жалоба на Билоуса поступила 29 декабря 2017 года от прокурора Киева Романа Говды, который потребовал привлечь его к ответственности за недостойное поведение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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