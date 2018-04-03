Радикальная партия арендует один из офисов у предприятия, что связано с рядом фирм-прокладок, которые входят в орбиту влияния нардепа Сергея Рыбалки. Об этом говорится в журналистском расследовании "Главком", передает

Речь идет об ООО "Омара". Предприятие предоставляет в аренду Радикальной партии помещение площадью 325 квадратных метров по адресу ул. Кловский спуск, 7

"На первый взгляд, эта фирма никак не связана с партией. Однако это не так. ООО "Омара" является правопреемником ООО "Наутилус-инвест 2006". Во время регистрации фирмы были указаны номера нардепа от Радикальной партии Сергея Рыбалки и его матери Евгении Рыбалки. ООО "Омара" имеет конечным бенефециаром, гражданина Британии, Мориса Уолтера, которому принадлежит также ряд фирм-прокладок", - говорится в журналистском расследовании.

Сообщается, что ранее директором "Наутилус-инвест 2006", то есть нынешнего ООО "Омара" был Игорь Кривохатько - кандидат в Днепропетровский областной совет от Радикальной партии.

"Основана фирма кипрским оффшором Ogmalis Trading Limited. Его директором была Элеана Кристодополу, которая, как показывает расследование программы "Схемы", была номинальной владелицей другого оффшора - Dianatus Managment Limited. Ему принадлежали почти все торговые марки снеков корпорации S.Group нардепа Рыбалки и его отца", - сообщают журналисты.

Также отмечается, что ООО "Омара" связано еще с рядом фирм-прокладок, которые входят в орбиту влияния нардепа Сергея Рыбалки.

"Эти фирмы являются правопреемниками компаний, которые фигурировали в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов, что до сих пор не закрыто Печерским судом", - отмечается в журналистском расследовании.

Напомним, что в Украине политические партии получают государственное финансирования. Эти средства, в частности, они тратят и на аренду офисов, и на саморекламу. Так, в прошлом году политические партии обошлись украинцам в 407 млн бюджетных гривен, и львиную их долю политики потратили на рекламу.

Если предположить, что и арендованный у нардепа Рыбалки офис, партия Ляшко оплачивает из государственных средств, то получается, что на бюджетном финансировании политических партий, наши нардепы еще и умудряются зарабатывать.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что семейный бизнес нардепа Рыбалки выводит миллионные средства на оффшорные структуры.

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