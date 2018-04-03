Помните, в 2015 году мы с вами очень активно изучали тему ? И в рамках обсуждения внимательно изучили биографию братьев Магомедовых?

И вчера пришла новость про .

Не буду скрывать: эта новость меня очень порадовала.

В разрезе зачистки Дагестана арест смотрится очень органично.

Подробностей пока немного, но масштаб операции впечатляет: одновременные обыски по десяткам адресов. 25 регионов. ФСБ, МВД при силовой поддержке Росгвардии. Сразу видно, что готовились уже давно.

UPD: Оба брата отправляются под арест. Подозреваются в организации преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК), мошенничестве (ч.4 ст. 159) и в растрате (ч.4 ст.160).

На моей памяти, это первые долларовые миллиардеры в нашей стране, которых обвинили в создании ОПГ.

Задержаний много

.

UPD2: Магомед Магомедов след за своим братом отправляется в СИЗО.

Моё мнение, что звезда группы "Сумма" закатывается окончательно. Даже если братьев и не посадят, то к их выходу от "Суммы" ничего внятного не останется.

Ещё минус один. Даже два. Чистка продолжается.

Краткая справка по "Сумме" от РБК:

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди ее транспортно-логистических активов — компания Fesco, контейнерный оператор «Трансконтейнер», а также третий по грузообороту портовый оператор Европы НМТП (Новороссийский морской торговый порт). Кроме того, «Сумме» принадлежат 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании, она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

Следствие озвучило, что уголовные дела велись с 2014 года. Сколько ещё таких "дремлющих" уголовных дел?

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