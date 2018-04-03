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Депутаты одобрили мораторий на вырубку леса в Карпатах
03.04.2018 19:40
Депутаты одобрили мораторий на вырубку леса в Карпатах
В 2011 году мораторий на вырубку леса перестал действовать
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона).
Депутаты одобрили мораторий на вырубку леса в Карпатах Фото: City resident: F R E E D O M

Согласно пояснительной записке, в 2000 году был введен мораторий на 10 лет на проведение сплошных рубок в елово-буковых лесах на крутых склонах в Карпатском регионе. Однако в 2011 году этот мораторий перестал действовать, - сообщается на сайте парламента.

Авторы законопроекта утверждают, что документ позволяет проводить только выборочные рубки для оздоровления елово-буковых лесов на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

Кроме того, законопроект вносит изменения в статьи 21 и 26 закона О природно-заповедном фонде, а именно запрещает проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках.

Также законопроект вносит изменения в закон О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона о продлении действия запрета на проведение сплошных рубок елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Напомним, что в сентябре прошлого года Порошенко поставил под сомнение эффективность моратория на вывоз леса и  подписал закон об усилении ответственности за незаконную порубку леса и нарушение требований по охране лесов.

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