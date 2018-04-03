Командование ВМС ВС Украины завершает обработку контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от .

Катера будут переданы Украине бесплатно, но их транспортировки, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы будут производиться за счет украинской стороны, говорится в заявлении пресс-службы, передает со ссылкой на .

"Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, следовательно на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и ", - подчеркнул командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Украины уже сообщил американской стороне о готовности получить катера на предложенных условиях.

"Сейчас ожидается сообщение от относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров и сроки выполнения работ", - говорится в заявлении.

Непосредственный процесс передачи катеров начнется после подписания вышеупомянутого контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, будет проходить службу на патрульных катерах типа "Айленд".

Передача двух патрульных катеров класса Island с 2014 года формально затягивается украинскими властями через бюрократические процедуры.

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