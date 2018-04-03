Терпение Европы в отношении России действительно поражает, отметила российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова во время чата в «Главреде».

«Это терпение имеет немало причин — и страх перед российской агрессивностью, и сложности в достижении собственного единства, и врожденная мягкотелость, и неспособность к ответу на агрессию… И, конечно, коммерческие интересы, которые завязаны на Россию. И все еще привычка считать постсоветское пространство сферой российских интересов», – перечислила она, информирует svodka.net.

Шевцова уточнила, что именно об этом постоянно твердит Киссинджер — «Украина находится в сфере интересов России, и это будет навсегда».

«Но ведь ЕС смог пойти на санкционный пакет в отношении России, и ни одна страна пока из него не вышла. Правда, до недавнего времени цементировала этот пакет Ангела Меркель. Сможет ли она это делать в будущем, пока непонятно», – отметила политолог.

Рассуждая о том, на что еще может пойти ЕС, чтобы утихомирить Кремль, Шевцова заявила: «Пока Европа решилась на массовую высылку дипломатов. Но сможет ли пойти ЕС на ликвидацию каналов отмывки российских денег? Вот не знаю, решится ли Европа на этот шаг. Ведь нужно будет резать курицу, несущую золотые яйца. А ведь столько интересов завязано на машину обслуживания российских интересов в европейских странах. И столько европейцев самого высокого уровня кормится за счет этого обслуживания…»

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Комментируя нынешнее положение российского президента Владимира Путина и степень его влияния на общеевропейские процессы, Шевцова отметила: «Я бы не стала петь реквием ни по России, ни по русской системе, ни по президенту Путину».

Эксперт признала, что Россия сейчас действительно находится в стадии рецессии и в состоянии цивилизационного упадка. «Да, система самодержавия гниет. Да, президент Путин имеет полный мешок проблем. Но потенциал дальнейшего существования как страны, так и ее системы единовластия все еще значителен. И Кремль сможет еще доставить немало проблем окружающему миру. Это все понимают, включая и Запад», – уверена политолог.

По ее словам, отсюда и столь опасливая реакция западных столиц на российские действия.

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«Запад готов на санкции, но не смертельные и не самые болезненные. Запад пока не осознал, до какой степени можно на Кремль давить, чтобы не вызвать ожесточенной реакции. И можно ли давить дальше? Поэтому и очень осторожная реакция Украины в отношении Москвы. Киев, видимо, не хочет обострять отношения, не будучи уверенным в позиции западного сообщества. Все это понятно. Россия — держава с ядерным оружием, и не опасаться ее было бы неразумно», – резюмировала Шевцова.

Ранее политолог объяснила, почему российские наемники воюют на Донбассе. По ее словам, в наемники идут бывшие военнослужащие.

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