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Крупнейшие промышленные предприятия в 2017 году показали значительный рост прибыли, несмотря на "Роттердам плюс" – СМИ
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03.04.2018 19:44
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Вероятность падения конкурентоспособности украинских предприятий
из-за введения при расчете тарифов формулы "Роттердам плюс"
оказалась мифом: чистая прибыль самых крупных потребителей
электроэнергии по результатам прошлого года выросла по сравнению с
2016-м, пишет издание znaj.ua. Формулу "Роттердам плюс" НКРЭКУ в
Украине ввела 3 марта 2016 года Фото: pixabay.com Портал отмечает,
что чистая прибыль компании "Метинвест" по результатам прошлого
года составила $617 млн по сравнению с $118 млн в 2016 году, чистую
прибыль в прошлом году увеличил и меткомбинат "АрселорМиттал Кривой
Рог" – на 87,4%, до $190 млн, и компания Ferrexpo – на
108%, до $394 млн.В 2017 году Запорожский ферросплавный завод, по
предварительным данным, увеличил чистую прибыль в 9,4 раза, до
1,648 млрд грн по сравнению с 175,3 млн грн чистой прибыли в 2016
году, пишет издание и подчеркивает, что в ферросплавной
отрасли цена электроэнергии достигает половины себестоимости
продукции."Такие результаты наглядно демонстрируют, что и после
введения рыночной формулы расчета стоимости электроэнергии для
промышленных потребителей украинская продукция, в том числе и
энергоемкая, сохраняет сильные конкурентные преимущества. Поскольку
даже сейчас стоимость тока в Украине остается одной из самых низких
в Европе (стоимость тока для населения – однозначно самая
низкая)", – отмечает редакция znaj.ua.Рост тарифов на газ
и электроэнергию в 2017 году был несущественным на фоне
значительного роста стоимости конечной продукции, объяснил в
комментарии изданию аналитик госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза"
Олег Гнитецкий."В первую очередь дорожает продукция. За этот период
цены значительно выросли. То есть цены на конечную продукцию
выросли, при этом себестоимость роста – меньшими темпами, вот и
все", – сказал знаток.Рыночные цены на газ в Украине с 2016
года рассчитываются по формуле "Дюссельдорф плюс"
(средняя цена газа за 12 месяцев в немецком хабе NCG + доставка в
Украину), на электроэнергию – по формуле "Роттердам плюс"
(средняя цена газа за 12 месяцев в голландском хабе ARA, порты
Амстердам–Роттердам–Антверпен + доставка в
Украину).По данным Нацкомиссии, осуществляющей
госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ),
в Украине установлены самые низкие в Европе тарифы на
электроэнергию для населения.Секретариат Энергетического сообщества
ЕС провел анализ работы ведомства, эксперты признали работу
прозрачной, существенных нарушений не обнаружили, однако
подчеркнули значительное политическое давление.
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