Вероятность падения конкурентоспособности украинских предприятий из-за введения при расчете тарифов формулы "Роттердам плюс" оказалась мифом: чистая прибыль самых крупных потребителей электроэнергии по результатам прошлого года выросла по сравнению с 2016-м, пишет издание znaj.ua. Формулу "Роттердам плюс" НКРЭКУ в Украине ввела 3 марта 2016 года Фото: pixabay.com Портал отмечает, что чистая прибыль компании "Метинвест" по результатам прошлого года составила $617 млн по сравнению с $118 млн в 2016 году, чистую прибыль в прошлом году увеличил и меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" – на 87,4%, до $190 млн, и компания Ferrexpo – на 108%, до $394 млн.В 2017 году Запорожский ферросплавный завод, по предварительным данным, увеличил чистую прибыль в 9,4 раза, до 1,648 млрд грн по сравнению с 175,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году, пишет издание и подчеркивает, что в ферросплавной отрасли цена электроэнергии достигает половины себестоимости продукции."Такие результаты наглядно демонстрируют, что и после введения рыночной формулы расчета стоимости электроэнергии для промышленных потребителей украинская продукция, в том числе и энергоемкая, сохраняет сильные конкурентные преимущества. Поскольку даже сейчас стоимость тока в Украине остается одной из самых низких в Европе (стоимость тока для населения – однозначно самая низкая)", – отмечает редакция znaj.ua.Рост тарифов на газ и электроэнергию в 2017 году был несущественным на фоне значительного роста стоимости конечной продукции, объяснил в комментарии изданию аналитик госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Олег Гнитецкий."В первую очередь дорожает продукция. За этот период цены значительно выросли. То есть цены на конечную продукцию выросли, при этом себестоимость роста – меньшими темпами, вот и все", – сказал знаток.Рыночные цены на газ в Украине с 2016 года рассчитываются по формуле "Дюссельдорф плюс" (средняя цена газа за 12 месяцев в немецком хабе NCG + доставка в Украину), на электроэнергию – по формуле "Роттердам плюс" (средняя цена газа за 12 месяцев в голландском хабе ARA, порты Амстердам–Роттердам–Антверпен + доставка в Украину).По данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в Украине установлены самые низкие в Европе тарифы на электроэнергию для населения.Секретариат Энергетического сообщества ЕС провел анализ работы ведомства, эксперты признали работу прозрачной, существенных нарушений не обнаружили, однако подчеркнули значительное политическое давление. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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