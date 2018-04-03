Супруг королевы Елизаветы, принц Филипп был госпитализирован для ранее запланированной операции на тазобедренном суставе. Об этом во вторник сообщили в Букингемском дворце, передает со ссылкой на AP.

Сообщается, что принца забрали в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне во вторник после обеда. Операцию запланировано на среду. Во Дворце отметили, что хирургическое вмешательство было запланировано заранее.

Филипп пропустил несколько публичных мероприятий в последние недели, включая церковную службу на Пасху в Виндзоре. 96-летний принц во многом отошел от дел, но до сих пор сопровождает королеву.

У него были проблемы с сердцем в прошлом.

Напомним, Арнольду Шварценеггеру сделали операцию на сердце. 70-летнему актеру и политику заменили легочный клапан, с которым он жил с 1997 года.

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