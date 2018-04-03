СБУ задержала подрывников польского Мемориала орлят во Львове По информации СБУ, акт вандализма финансировали лица из окружения экс-президента Виктора Януковича, под кураторством российских спецслужб СБУ задержала двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове. Мемориал Орлят. Фото: wikipedia.org "На днях сотрудники СБУ задержали двух исполнителей подрыва польского "Мемориала Орлят" на Лычаковском кладбище в Львове, которые также подожгли польский туристический автобус", - сообщил глава ведомства Василий Грицак, говорится на сайте спецслужбы. "По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", - сообщил глава СБУ. 13 марта неизвестные бросили взрывной предмет на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят. Глава МИД Украины Павел Климкин осудил взрыв, совершенный близ Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище. Министерство иностранных дел Польши считает взрыв возле Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище Львова "очередным антипольским инцидентом" в Украине. Львовские националисты готовы патрулировать польские военные захоронения

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