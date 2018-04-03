|Под Белым домом в Вашингтоне нашли тайный бункер
|03.04.2018 19:51
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Под северным газоном Белого дома тайный бункер, который может защитить руководство страны от конца света.
Отмечается, что бункер был построен во время президентства Барака Обамы, информирует svodka.net.
В официальных документах с 2010 года работа над бункером
называлась «улучшения электроснабжения и кондиционирования в Белом
доме».
«В целях оперативной безопасности Секретная служба не комментирует конкретные меры безопасности Белого дома или защитные разведывательные вопросы», — заявил пресс-секретарь секретной службы Мейсон Брайман.
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