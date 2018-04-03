Под Белым домом в Вашингтоне нашли тайный бункер Под северным газоном Белого дома тайный бункер, который может защитить руководство страны от конца света. Отмечается, что бункер был построен во время президентства Барака Обамы, информирует svodka.net. В официальных документах с 2010 года работа над бункером называлась «улучшения электроснабжения и кондиционирования в Белом доме».



Данный бункер сможет постоянно обслуживать штат только Западного крыла Белого дома в случае повреждения здания оружием массового уничтожения. «В целях оперативной безопасности Секретная служба не комментирует конкретные меры безопасности Белого дома или защитные разведывательные вопросы», — заявил пресс-секретарь секретной службы Мейсон Брайман.



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