|
В деле Манафорта в США вынесли первый приговор
|
03.04.2018 19:51
|
Голландского адвоката Алекса ван дер Цвана, который признался в
даче ложных показаний следователям офиса специального прокурора США
Роберта Мюллера, суд в США приговорил к 30 дням тюремного
заключения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
адвокат признал свою вину в сокрытии от следствия информации о
контактах с Манафортом и Гейтсом Фото: ЕРА Он также должен будет
выплатить штраф в размере $20 тыс.В феврале голландский адвокат
признал свою вину в сокрытии от следствия информации о контактах с
членами предвыборного штаба будущего президента Трампа Полом
Манафортом и Риком Гейтсом.Как пишет агентство, уголовное дело
против ван дер Цвана напрямую не связано с вмешательством России в
американские выборы, которое привлекает основное внимание
специального прокурора Роберта Мюллера. Однако дело адвоката
раскрыло новые подробности о деле правительства США против
Манафорта. Кроме того, оно обнаружило ранее нераскрытые связи между
помощниками кампании Трампа с Россией.Адвоката, который работал
в Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
LLP, допрашивали о деятельности компании в 2012 году в
интересах украинских властей. По информации следствия, адвокат
удалил электронные письма, которые у него просили следователи.По
данным Bloomberg, компания Skadden, Arps, Slate, Meagher &
Flom LLP подготовила доклад, в котором поддерживалась позиция
стороны обвинения по делу Тимошенко. Плата за документ составила
только $12 тыс. Но в следующем году компании перечислили еще $1
млн. Представители Skadden сообщили следствию, что деньги
им перечислили наперед за будущую роботу. В компании подчеркнули,
что вернули $567 тыс., так как ей переплатили. Украинская
сторона это подтвердила.По информации Bloomberg, к тому, что
для подготовки доклада наняли Skadden, Arps, Slate, Meagher
& Flom LLP, причастен политтехнолог Манафорт.Цван – зять
российского миллиардера Германа Хана, которому принадлежат доли в
LetterOne Holdings и активы консорциума "Альфа-Групп". Его
состояние оценивают в $9,3 млрд. Хан находится на 11-м месте в
рейтинге богатейших предпринимателей России за 2017
год.Мюллер занимается расследованием возможных
связей между российским правительством и штабом Трампа.30
октября 2017 года экс-главу предвыборного штаба
Трампа Манафорта и его делового
партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против
Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12
пунктам и отправили под домашний арест. По данным
следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов
долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл
более $18 млн, а второй – более $3 млн.15 декабря
федеральный суд округа Колумбия ослабил меру пресечения для
Манафорта:разрешил ему переехать во Флориду и обязал носить
электронный браслет.С марта по август 2016 года
Манафорт занимался избирательной кампанией Трампа. В
2000-х годах он консультировал в Украине Партию регионов,
премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича,
сотрудничал с холдингом Рината Ахметова СКМ.16 февраля 2018 года
министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о
вмешательстве 13 гражданам России и трем компаниям.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира