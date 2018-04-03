Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. С начала суток агрессор совершил 10 обстрелов позиций сил АТО. В результате одного из таких обстрелов ранения получил один из военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО, передает

Так, по информации пресс-центра, на донецком направлении с 82 мм миномета и стрелкового оружия были обстреляны защитники Авдеевки.

Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия близко Широкино, Водяного и Шахты Бутовка. Также из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Невельского и Павлополя.

На луганском направлении враг применил 82 мм минометы близко Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также под гранатометный огонь попали наши укрепления в районе населенного пункта Новоалександровка.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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