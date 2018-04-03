Во вторник, 3 апреля, в Одессе вагон трамвая, который следовал по маршруту №18, сошел с рельсов. Об этом сообщает Думская .

Инцидент произошел между седьмой и восьмой станциями Большого Фонтана. В результате происшествия ни один человек не пострадал.

Очевидцы рассказали, что авария произошла на ровном участке пути.

Кроме того, указано, что пока причины инцидента остаются неизвестными.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье вечером, 25 марта, в Киеве трамвай слетел с рельс и въехал в припаркованный автомобиль марки Lexus на улице Дмитриевской в Киеве.

Также напомним, что в понедельник утром, 19 марта, в Запорожье с рельсов сошел вагон трамвая и повредил столб электросети.

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