Возможно, завтра ВР проголосует за отмену декларирования доходов участниками расплодившихся ГО с флагами «антикоррупционеров». Мы уже подробно писали об этом и не видим смысла повторять написанное, но просто сжато приведем смысл этого самого декларирования.

Медицинские препараты, особенно – инъекционные, производятся на производствах, где обеспечивается очень высокий класс чистоты только и даже воздуха. Грубого говоря, система фильтрации воздуха, способ его подачи и отвода из помещения и даже циркуляция его в чистом помещении – строго соответствует производственным нормам. Качество воздуха определяет единицами неорганических частиц или единиц мертвых микроорганизмов. Поскольку человек, как бы он не облачался в защитную одежду, является источником загрязнения, то его присутствие не допускается в самых критичных местах производства, информирует svodka.net.

Надо заметить, что квадратный метр такого «чистого помещения» стоит несравнимо дороже такого же квадрата самых дорогих апартаментов. Кроме того, эксплуатация таких помещений с постоянной заменой фильтров, организацией только комплекса обеззараживающих и очистных процедур – тоже стоит огромных денег. А в завершении описания такого производства надо понимать, что любое оборудование, работающее в стерильных условиях, сырье и материалы тоже стоят совершенно других денег, чем их аналоги для обычных условий. О необходимости таких мер уже давно никто не спорит.

Все эти меры принимаются для того, чтобы борьба с любыми серьезными болезнями или просто – манипуляции, связанные с внутренними органами или системами организма, выполнялись средствами, которые гарантированно не причиняют вреда. Барышни, делающие маникюр, прекрасно знают, что даже там инструмент подвергается постоянной дезинфекции. Другое дело, что медицина имеет более высокие требования к стерильности, потому что часто имеет дело со смертельными болезнями или же просто – манипуляции выполняются на вскрытых или травмированных участках тела. То есть, занесенная, вместе с инструментами, материалами или препаратами инфекция, может оказаться смертельной для организма пациента. Тут все понятно.

Теперь возьмем правоохранительную или антикоррупционную (как часть правоохранительной, по сути) системы. Мы все были свидетелями того, во что превратилась наша милиция, прокуратура и суды. Это потому, что вновь приходящие правоохранители или судьи тут же заражались от старожилов и становились носителями коррупции. Хуже того, наши ВУЗы генерировали стереотип коррупционного поведения и специалисты, которые потом становились на фронт борьбы с коррупцией уже были скомпрометированы по определению. О том, какая система поборов сложилась в той же академии внутренних дел – ходят легенды. Или для кого-то секрет, кто и как учится на юрфаке Шевы? А ведь оттуда выходила масса специалистов, которые оказывались в судейских креслах.

Но суть не в этом, а в том, что все эти люди становились грязным хирургическим инструментом, которым безуспешно было что-то делать в плане правоохранительной и судебной деятельности. Чистого, стерильного инструмента – не было в принципе. С этим спорить безуспешно, ибо когда грянула агрессия РФ, именно эта толпа первой переметнулась к противнику. Это значит, что кормушка давно стала дороже только, в том числе и Родины, в момент лихой годины. Вот это и есть показатель грязного правоохранительного инструмента. Теперь мы с натугой пытаемся его отмывать и дело движется с переменным успехом.

И вот теперь появилось нечто совершенно странное, в виде «антикоррупционных» ГО, которые даже не допускают мысли о том, что их чистоту и стерильность может кто-то проверить. Хотя если ты назвал себя антикоррупционером, то ты сам должен показать максимальную прозрачность, без каких-то законов и ли чего-то подобного. Ты должен показать, что борясь с этим злом, ты сам не стал его частью, как это было ранее. Но, ничего подобного! Эта толпа слышать не хочет о проверке своей чистоты. Мало того, они рассказывают, что их содержат иностранные фонды, а потому – они никому не подотчетны. Но дело в том, что они могут заниматься своим любимым делом в тех странах, откуда их финансируют и тогда в Украине к ним не возникнет вопросов, а вот в стране, где находится спонсор, они будут показывать свое финансовое положение как миленькие и попробуют они там что-то утаить!

И вот, вопреки истерикам грантодателей, ГОшники таки вынуждены были задекларировать свои доходы. Теперь уже не суть важно, отменят эту норму или нет. Важно было показать, на какой кормушке сидят эти «активисты» и какое бабло они рубят за абсолютное ничто, в плане профильной деятельности. Теперь стало понятно, за какие суммы возник этот самый сыр-бор. Имеющий глаза, да увидел то, что они так скрывали и теперь им веры не будет ни у кого. Гюльчатай открыла личико и оно оказалось той еще образиной.

Посему, как бы события ни складывались дальше, с этими «антикоррупционерами» уже все понятно. Толку от них не будет никакого, а чтобы хотя как-то отчитываться перед грантодателями, они будут заливать все кругом отборными помоями. Это и есть работа, за которую они списывают более, чем приличные зарплаты. В связи с этим, вспоминается старый фильм, с довольно метким названием: «Бесславные ублюдки».

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